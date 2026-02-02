Pauls ir nepielūdzams un atsakās glābt koncertu "Manai dzimtenei"
Dziesmu svētku "Manai dzimtenei" rīkotāji nav atmetuši cerību, ka koncerts notiks iecerētajā formātā un laikā, taču pats maestro Raimonds Pauls neplāno iesaistīties sarunās, uzsverot, ka nekad nav uzņēmies svētku rīkošanu.
Kā norādīja rīkotāji, izmaiņas pasākuma norisē vai iesaistīto profesionāļu lokā ir iespējamas, vienlaikus saglabājot atbildību pret māksliniekiem, ar kuriem noslēgti līgumi. Organizatori atkārtoti uzsvēra, ka ir gatavi novirzīt pasākuma iespējamo peļņu noteiktam mērķim, iesaistīt maestro ieteiktus profesionāļus vai nodot pasākuma rīkošanu citiem Paula izvēlētiem rīkotājiem.
Šobrīd turpinās sarunas ar maestro un viņa pārstāvjiem, lai rastu risinājumu pasākuma saglabāšanai. Galvenais mērķis ir nodrošināt pasākuma norisi 13 000 dalībnieku, tostarp ap 1500 diasporas dziedātājiem, kuri jau iegādājušies ceļojuma biļetes, norādīja rīkotāji. Vienlaikus līdz ziņas publicēšanai rīkotāji neprecizēja, vai ir noteikts termiņš sarunām, pēc kura koncerta atcelšana tiktu uzskatīta par vienīgo iespējamo risinājumu.
Juridiskā līmenī šobrīd nav uzsākti oficiāli procesi. Organizatori norādīja, ka, reaģējot uz maestro iebildumiem, ir mainīts pasākuma nosaukums un no publiskajām vietnēm izņemti maestro vārds un fotoattēli.
Savukārt Paula pārstāvis, advokāts Ivo Klotiņš norādīja, ka maestro neplāno iesaistīties organizatoru problēmu risināšanā, jo nekad nav uzņēmies šī pasākuma organizēšanu, un visos jautājumos aicināja vērsties pie pasākuma organizatoriem.