Sakritība vai izsekošana? Kāpēc telefonā parādās reklāma ar to, par ko jūs tikko runājāt
Vai esat kādreiz pievērsuši uzmanību tam, kāda reklāma parādās pēc sarunas ar draugiem vai ģimeni – vai nu klātienē, vai pa telefonu? Piemēram, jūs runājāt par jauniem velosipēdiem, un pēkšņi – lai kur jūs skatītos, visās tīmekļa vietnēs jums parādās reklāmas par velosipēdiem.
Droši vien šāda situācija ir notikusi ar katru. Kāpēc pēc tam, kad esmu par to runājis, reklāma parādās manā telefonā – vai tiešām mūs izseko?
Mērķēta reklāma – tas ir viens no veidiem, kā tiek dēvēta reklāma, kas parādās pēc sarunas – bieži balstās uz digitālās pēdas un datu vākšanu no lietotajām lietotnēm. Nav noslēpums, ka tādas kompānijas kā "Google", "Meta" ("Facebook", "WhatsApp" un "Instagram" īpašnieks) apkopo milzīgus datus par saviem lietotājiem.
Jo īpaši, viņi zina par jūsu meklējumu pieprasījumiem, vietām, kur bieži atrodaties, pirkumiem un pat darbībām, skatoties dažādas tīmekļa vietnes, stāsta resurss "MakeUseOf".
Mūsdienu sistēmas ir pat apmācītas prognozēt lietotāju uzvedību, balstoties uz prognožu modeļiem. Un, lai parādītu jums nepieciešamo preci, tiem pat nav "jānoklausās" jūsu sarunas.
Korporācijas "Google" un "Meta" oficiāli noliedz, ka tās izmanto ierīču ierakstus reklāmu rādīšanai. Loģiski, ka nepārtraukta sarunu ierakstīšana un apstrāde ar lietotājiem, kuru, starp citu, ir miljardi, būtu dārgs un juridiski riskants pasākums.
Šādas kompānijas ir stingrā uzraudzībā gan no valsts regulējošajiem orgāniem, gan ārvalstīs. Un šādas darbības varētu izmaksāt ne tikai naudu, bet arī reputāciju.
Tomēr gandrīz katrā mūsdienu ierīcē ir balss palīgi, piemēram, "Google Assistant", "Amazon Alexa" un "Siri", kuri ir paredzēti, lai klausītos "aktivizējošos vārdus". Un lietotāju līgumos, kurus, kā rāda prakse, lasa vien daži, bieži tiek norādīts, ka ierakstus var pārbaudīt cilvēki, lai veiktu "kvalitātes kontroli".
Jautājums par iespējamu lietotāju klausīšanos, izmantojot viedtālruņus, nav jauns. 2017. gadā pētniece un studente no Ziemeļrietumu universitātes (privāta pētnieciskā universitāte Bostonā, ASV) veica pētījumu par šo tēmu. Pārbaudēs viņi konstatēja, ka ierīču mikrofonus patiešām neaktivizēja, taču tika novērotas citas ļoti satraucošas tendences.
Piemēram, lietotnes bez lietotāja ziņas veica ekrānuzņēmumus pašas par sevi un nosūtīja datus trešajām personām. Vienā gadījumā lietotne vienkārši nofilmēja video no ekrāna.
No 17 tūkstošiem lietotņu, kas tika pārbaudītas projekta laikā, aptuveni 9 tūkstoši bija ar potenciālām atļaujām nekontrolētiem ekrānuzņēmumu izveidošanas gadījumiem. Tātad pat ja jūsu viedtālrunis neveic aktīvu klausīšanos, tas var vākt informāciju par jums citos veidos.
Kā aizsargāt sevi no informācijas vākšanas internetā
Bieži cilvēkiem ir grūti vai vienkārši negribas iedziļināties, kā patiesībā darbojas sarežģīti algoritmi. Tie apkopo milzīgus datu apjomus par jums un jūsu darbībām. Turklāt sistēmas pastāvīgi atjaunojas.
Tomēr ir vairāki veidi, kā padarīt reklāmas mazāk uzbāzīgas. Piemēram, ieteicams izslēgt piekļuvi mikrofonam lietotnēm, kas to prasa. Kur iespējams, izslēdziet ģeolokācijas datus. Tāpat jūs varat regulāri dzēst sīkdatnes vai izmantot VPN.