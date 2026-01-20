Maestro Raimonds Pauls.
Kultūra
Šodien 14:23
Raimonda Paula dziesmu svētku "Manai dzimtenei" koncerta nosaukumā maestro vārds tomēr netiks iekļauts
Rīkotāji lēmuši mainīt Raimonda Paula dziesmu svētku "Manai dzimtenei" nosaukumu, tajā vairs neiekļaujot maestro vārdu, apliecināja koncerta mākslinieciskais vadītājs, komponists Jānis Ķirsis.
Viņš atzina, ka tas darīts saistībā ar Paula publiski pausto skepsi par svētku norisi.
Vienlaikus pasākuma saturs, iecere un mākslinieciskā koncepcija paliek nemainīga.
Pauls TV24 raidījumā "Nedēļa. Post scriptum" iepriekš paudis skepsi par dziesmu svētku rīkošanu, norādot, ka, viņaprāt, daudzi ar pasākumu vēlas nopelnīt, izmantojot viņa vārdu, un uzsverot, ka viņš nav piekritis, lai svētki tiktu rīkoti.
Koncerta "Manai dzimtenei" norise plānota 2026. gada 11. jūlijā Mežaparka "Sidraba birzī" kā veltījums Paula 90 gadu jubilejai. Dalībai koncertā līdz šim pieteikušies vairāk nekā 13 000 dziedātāju no Latvijas un diasporas.