Pretēji maestro gribai, rīkotāji neredz pamatu mainīt ieceri par Paula dziesmu svētku organizēšanu
Neskatoties uz to, ka Raimonds Pauls kategoriski iebildis pret viņa vārdā nosaukto Dziesmu svētku rīkošanu, pasākuma mākslinieciskais vadītājs, komponists Jānis Ķirsis, uzskata, ka rīkotājiem nav pamata mainīt ieceri par svētku organizēšanu.
Ķirsis skaidroja, ka koncerta sagatavošana patlaban ir posmā, kurā rīkotāji koncentrējas uz muzikālo saturu un dziedātājiem. Viņš akcentēja, ka kori jau ir sākuši gatavoties svētkiem gan Latvijā, gan diasporā, no kuras pasākumā piedalīsies aptuveni 1500 dziedātāju. Tas esot galvenais motivācijas avots turpināt iesākto darbu.
Komentējot koncerta nosaukumu, Ķirsis norādīja, ka programmā skanēs tikai Paula mūzika, un katrs var izvērtēt, vai Paula dziesmu koncerts vai dziesmu svētki ir pretrunā ar faktu, ka tajos izskanēs vienīgi maestro daiļrade.
Taujāts par domstarpību rašanos ar maestro, Ķirsis sacīja, ka ar Paulu notikušas vairākas tikšanās, kuru laikā pārrunāta gan svētku iecere, gan nosaukums un programma. Viņaprāt, tas ir pamats domāt, ka pēc būtības rīkotāji ir visu saskaņojuši. Koncerta mākslinieciskais vadītājs piebilda, ka būtu priecīgs saprast iemeslus maestro publiski paustajai nostājai, un rīkotāji patlaban mēģina tos noskaidrot.
Ķirsis uzsvēra, ka visas nepieciešamās atļaujas no maestro pārstāvjiem koncerta rīkošanai un skaņdarbu izpildei ir saņemtas, tostarp arī repertuāra nodošanai koriem apgūšanai. Ņemot vērā, ka pasākuma sagatavošana notiek jau vairāk nekā gadu, rīkotājiem neesot pamata rīkoties citādi kā turpināt īstenot ieceri un nodrošināt koncertu gan dziedātājiem, gan skatītājiem, tostarp arī ārvalstu viesiem.
Raimonds Pauls pret koncertu noskaņots skeptiski
Jau ziņots, ka 2026. gads ir Raimonda Paula jubilejas gads - viņam apritēs 90 gadi! Par godu šim notikumam nākamā gada vasarā Mežaparka Lielajā estrādē plānots rīkot Raimonda Paula Dziesmu svētkus "Manai dzimtenei". Maestro TV24 raidījumā "Nedēļa. Post scriptum" atklāj, ka pret to ir noskaņots ļoti skeptiski, jo uzskata, ka šī koncerta rīkošana daudziem ir vien iespēja nopelnīt ar viņa vārda palīdzību.
"Es negribu, lai tie cilvēki tur rīkojas, jo to, ko man ziņo jau tagad, kas tur darās…… Tur nāks gaismā… Nedod Dievs, ja pacels gaismā bijušā mūzikas dzīves vadītāja izdarības… Nu tur ir drausmu lietas…. Kā tā mūsu kultūras naudiņa, visa, kas mums ir, kā tā ir gājusi… Kā tas viss ticis darīts… Nu tā nevar! Tāpēc es negribu, lai tie uzvārdi tādi tur vispār… Ar kādām tiesībām?! Es taču nepiekritu, lai viņi rīko. Viņi taču uz savu galvu! Tur no lauku kolektīviem, kur es gribēju, lai viņi brauc par brīvu, tagad plēš naudu par piedalīšanos. Kāpēc tā? Un kas viņi tādi ir? Ja tie vēl būtu kādi lielie diriģenti, bet nekas jau viņi nav… Diemžēl. Bet viņi tur rīkojas. Naudiņa bija viņu rokās, viņi to komandēja… Nu ja… Nu tā tas ir…."