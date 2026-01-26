Maestro piesaista advokātu: Raimonds Pauls nācis klajā ar jaunu paziņojumu skandalozā koncerta lietā
Ņemot vērā publisko ažiotāžu, maestro Raimonds Pauls izplatījis paziņojumu, kurā kategoriski norobežojas no pasākuma, kas iepriekš tika pieteikts kā "Raimonda Paula Dziesmu svētki", un informē, ka savu tiesību aizstāvībai piesaistījis advokātu.
"Atkārtoti apstiprinu, ka norobežojos no šiem "svētkiem" un nevēlos tikt ar tiem asociēts. Tie nebūs mani svētki," uzsver komponists.
Pauls norāda, ka nekad nav devis piekrišanu sava vārda, uzvārda, attēlu vai preču zīmes izmantošanai šajā projektā. Maestro pauž sašutumu par organizatoru rīcību, ilgstoši un plaši izmantojot viņa vārdu atpazīstamības veicināšanai un reklāmai.
Koncerts "Raimonds Pauls Ziemassvētkos" Rīgas Domā 2025. gada decembrī
Ieskandinot gada siltākos un mierpilnākos svētkus, Rīgas Doma majestātiskajā atmosfērā izskanēja koncerts "Raimonds Pauls Ziemassvētkos", pulcējot kuplu klausītāju skaitu un ...
"Tas daudziem radījis maldīgu priekšstatu par manu aktīvu iesaisti un dalību. Mans vārds tur ir pielipināts. Ļoti falši," situāciju raksturo Pauls.
Lai risinātu radušos situāciju un aizstāvētu savas tiesības, komponists ir vērsies pie advokāta, lai jautājumu risinātu tiesiskā ceļā.
Jau ziņots, ka virkne pazīstamu mūziķu, tostarp diriģents Māris Sirmais, komponists Raimonds Tiguls un dziedātājs Intars Busulis, atklātā vēstulē aicinājuši pašvaldības un Kultūras ministriju izvērtēt dalību šajā pasākumā. Mūziķi norāda, ka projekts ir "neētisks un manipulatīvs", jo, izmantojot Paula vārdu bez viņa piekrišanas, tikuši maldināti gan koristi, gan klausītāji.
Reaģējot uz maestro iebildumiem, pasākuma rīkotāji – SIA "Auss Media" un biedrība "Latvijas Festivālu asociācija" – paziņojuši par nosaukuma maiņu uz "Dziesmu svētki "Manai Dzimtenei"". Projekta mākslinieciskais vadītājs Jānis Ķirsis norādīja, ka tas darīts, respektējot Paula "skepsi", taču pasākuma saturs un koncepcija paliekot nemainīga.
Koncerts iecerēts 2026. gada 11. jūlijā Mežaparka "Sidraba birzī" kā veltījums Paula 90 gadu jubilejai, un dalībai tajā pieteikušies vairāk nekā 13 000 dziedātāju.