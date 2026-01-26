“Aiz cieņas pret Maestro!” Valmieras vīru koris “Imanta” atsakās no dalības dziesmu svētkos “Manai Dzimtenei”
Valmieras Kultūras centra vīru koris “Imanta” jau 14. janvārī pieņēmis lēmumu atteikties no dalības plašu rezonansi raisījušajā pasākumā – dziesmu svētkos “Manai Dzimtenei”, kas sākotnēji tika pieteikti ar Maestro Raimonda Paula vārdu. Par to sociālajā tīklā “Facebook” informējusi kora vadītāja Marika Rolmane.
Kā norādīts ierakstā, lēmums pieņemts divu iemeslu dēļ – aiz cieņas pret Maestro Raimondu Paulu, kā arī iepazīstoties ar repertuāru, kas, pēc kora vadītājas teiktā, godīgi sakot, bijis perspektīvā neizmantojams, īpaši jauktā kora dziesmu sadaļā.
Jau ziņots, ka iepriekš virkne pazīstamu Latvijas mūziķu, tostarp diriģents Māris Sirmais, komponists Raimonds Tiguls un dziedātājs Intars Busulis, atklātā vēstulē aicināja pašvaldības un Kultūras ministriju izvērtēt dalību šajā projektā. Mūziķi pauda viedokli, ka pasākums ir “neētisks un manipulatīvs”, jo, izmantojot Raimonda Paula vārdu bez viņa piekrišanas, tikuši maldināti gan koristi, gan klausītāji.
Reaģējot uz Maestro iebildumiem, pasākuma rīkotāji – SIA “Auss Media” un biedrība “Latvijas Festivālu asociācija” – paziņoja par pasākuma nosaukuma maiņu uz Dziesmu svētki “Manai Dzimtenei”. Projekta mākslinieciskais vadītājs Jānis Ķirsis skaidrojis, ka nosaukuma maiņa veikta, respektējot Raimonda Paula “skepsi”, tomēr pasākuma saturs un koncepcija paliek nemainīga.
Plānots, ka koncerts notiks 2026. gada 11. jūlijā Mežaparka “Sidraba birzī”, un tas iecerēts kā veltījums Raimonda Paula 90 gadu jubilejai. Rīkotāji norāda, ka dalībai projektā pieteikušies vairāk nekā 13 000 dziedātāju.