Leģendāras, skandalozas un neaizmirstamas: visu laiku iespaidīgākās “Oskaru” kleitas. FOTO
Gandrīz simts gadu laikā, kopš pastāv Kinoakadēmijas balvas, šī ceremonija kļuvusi par sinonīmu ne tikai kino, bet arī modei. “Oskaru” kleitas ir viens no galvenajiem sarunu tematiem gan pašā balvu pasniegšanas vakarā, gan vēl vairākas dienas pēc tam.
“Oskaru” nostiprināšanās kā nozīmīgam modes notikumam notika pakāpeniski, ceremonijai no būtībā privātām vakariņām pārtopot par valsts mērogā pārraidītu pasākumu. Sākotnēji zvaigznes paļāvās uz kino studijām, kas viņas ģērba, dažkārt sadarbojoties pat ar tiem pašiem cilvēkiem, kuri veidoja kostīmus filmām, savukārt mūsdienās nominanti un citi viesi strādā ar veselām stilistu komandām, kas viņus saved kopā ar augstas klases dizaineriem, kuri labprāt vēlas redzēt savus darbus uz tik grandiozas skatuves kā “Oskaru” sarkanais paklājs.
Lai arī šodien Kinoakadēmijas balvu pasniegšanas ceremonijā nepastāv stingri noteikts ģērbšanās kodekss, atsevišķos gadījumos pastāvējuši konkrēti noteikumi. Piemēram, 1942. gada ceremonijā, kas notika Otrā pasaules kara laikā, bija dots norādījums ģērbties pieticīgi — obligāti vilkt “darījumu uzvalkus un neformālu sieviešu apģērbu”. Vēlāk slavenā kostīmu māksliniece Edīte Heda tika iecelta par “Oskaru” modes konsultanti. 1968. gadā viņa paziņoja, ka aktrisēm “ieteicams valkāt formālas vakarkleitas, kas būtu maksimāla garuma vai līdz zemei”, kā arī sniedza citus ieteikumus, lai sieviešu tērpi nesadurtos ar skatuves noformējumu. Tomēr arī viņas norādījumi ne vienmēr tika ievēroti, un vislabāk ģērbtās zvaigznes vienmēr uzdrošinājās nedaudz riskēt.
Lūk, dažas no visu laiku skaistākajām kleitām, kas rotājušas “Oskaru” sarkano paklāju.