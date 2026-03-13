Jānis Citskovskis: premjere Evika Siliņa liek noklusēt informāciju un melot, gaida vienīgi komplimentus
Ministru prezidente Evika Siliņa savam birojam devusi norādījumus panākt, lai viņas darbība medijos tiek atspoguļota tikai pozitīvā gaismā, komplimentāri. Ja prese pie viņas interesējas par kādiem neērtiem jautājumiem, tad tie tiek pārvirzīti ierēdņiem vai vispār uz tiem netiek sniegtas konkrētas atbildes, kaut kas tiek noklusēts vai pat klaji samelots.
Tā Saeimas Pieprasījumu komisijā 11. martā teica bijušais Valsts kancelejas vadītājs Jānis Citskovskis, kurš Valsts kanceleju vadīja no 2017. līdz 2024. gadam. Kas attiecas uz ministru prezidentes komunikāciju, tad viņa to tieši nodrošina ar savu padomnieku palīdzību. Kad mediji pie ministru prezidentes vēršas pēc kādas informācijas vai komentāra, tad primāri šo padomnieku uzdevums ir nodrošināt, lai ministru prezidente tiktu atspoguļota pozitīvā gaisma, sacīja Jānis Citskovskis.
Ja jautājums ir neērts vai nevēlams, tad uz to atbildēt tiek uzdots ierēdņiem, dodot arī norādījumus, ko un kā atbildēt vai komentēt – ko noklusēt vai pat sniegt nepatiesu informāciju. Jānis Citskovskis atsaucās arī uz savu pieredzi darbā ar iepriekšējo premjeru Krišjāni Kariņu (arī no “Jaunās vienotība”), kad sabiedrības uzmanības centrā bija viņa speciālo avioreisu lieta. Tāpat Krišjānis Kariņš konsekventi nepiedalījās arī “neērtajā” Jāņa Dombura LTV raidījumā “Kas notiek Latvijā?”. Dīvaina sakritība: arī Evika Siliņa 11. martā atteicās piedalīties raidījumā “Kas notiek Latvijā?”, kurā sprieda par viņas valdības paveikto un iecerēto ziņojumā Saeimai, aizbildinoties ar jau saplānotu “darba grafiku”.
Trešdien, 11. martā, Saeimas Pieprasījumu komisijā tika skatīts septiņu “Latvija pirmajā vietā” un trīs pie frakcijām nepiederošu deputātu pieprasījums ministru prezidentei Evikai Siliņai “Par Latvijas sabiedriskā medija (LSM) redakcionālās neatkarības nodrošināšanu, valdības komunikācijas modeli un informācijas atklātību pirms 15. Saeimas vēlēšanām”. Viņi uzskata, ka jautājumi premjerei LSM tiek iepriekš saskaņoti, tēmas premjerei tiek pieteiktas pirms raidījuma, par to; par ko premjere nevēlas runāt, viņa arī nerunā un neērtus jautājumus viņai LSM nejautā.
Kā spilgtākie piemēri tiek minēti gadījumi ar “airBaltic” un “Rail Baltica”:
- lai arī valdības slēgtajās sēdēs jau ilgstoši bijis zināms par “airBaltic” kritisko finanšu stāvokli, publiskajā telpā tiek uzturētas nepamatotas cerības par spožo nākotni;
- sabiedrībai tika sniegta apzināti nepatiesa informācija par “Rail Baltica” projekta izmaksām un nereāliem pabeigšanas darbiem.
Opozīcijas deputāti premjerei gribēja uzdot 11 neērtus jautājumus, kas saistās ar to, kā un kādā veidā Evika Siliņa un viņas birojs cenšas ietekmēt sabiedrisko mediju: “Jānis Citskovskis norāda uz iespējamu sabiedrisko mediju redakcionālās neatkarības eroziju, apgalvojot, ka interviju saturs tiek iepriekš saskaņots un ierobežots. Jānis Citskovskis lieto vārdu “komplimetējošāks” - daudz maigāks pret Eviku Siliņu un arī valdības locekļiem. Visas tēmas, par ko tiek jautās, pirms raidījuma tiek saskaņotas. Parasti arī neko nejautā ārpus tā, kas ir bijis iepriekš pieteikts, tāpat ir tēmas, par kurām ministru prezidente nevēlas runāt un tās parasti arī netiek cilātas.”
“Viss ir iepriekš zināms, ko tev jautās. Tu vari sagatavoties (..). Bet būtu normāli arī, ka ir kaut kas vairāk, es teiktu, nu tāds kritiskāks vai apšaubītu to valdības naratīvu, kas tiek pausts, jo pretējā gadījumā nekritisks vēstījums tiek nodots,” raidierakstā teicis bijušais Valsts kancelejas vadītājs Jānis Citskovskis, kuram amats bija jāatstāj pēc skandāla ar Krišjāņa Kariņa speciālajiem avioreisiem.
Saeimas Pieprasījumu komisija izskatīja opozīcijas deputātu pieprasījumu ministru prezidentei un beigu galos ar balsu vairākumu to noraidīja. Jāteic, ka komisijā visus pārmetumus Evikai Siliņai kā “ietekmeklei” noraidīja ministru prezidentes parlamentārā sekretāre Karīna Ploka, sakot, ka Evika Siliņa neizvairās no neērtām tēmām un jebkuram plašsaziņas līdzekļu pārstāvim ir iespējas viņai uzdot tiešus jautājumus, piemēram, preses konferenču laikā.