Pašvaldību vēlēšanu saraksti Vidzemes vēlēšanu iecirkņa 17 novados

* Saulkrastu novads. Saulkrastu novada deputātu kandidāti ne visi bijuši godprātīgi, jo Saulkrasti ieņem pirmo vietu valstī, kur no vēlēšanu sarakstiem atsijāti visvairāk deputātu kandidātu. Aprīļa pirmajā pusē noslēdzoties kandidātu sarakstu iesniegšanai, uz 731 pašvaldības deputāta vietu gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās bija pieteikti 5975 kandidāti, bet pašlaik kopējais kandidātu skaits sarucis līdz 5931, tātad kopumā no sarakstiem jau svītroti vairāk nekā 40 kandidāti. Visvairāk - četri kandidāti no partiju sarakstiem svītroti Saulkrastu novadā. Centrālā vēlēšanu komisija paudusi, ka tieši nepatiesu ziņu sniegšana par kandidātiem ir izplatītākais iemesls, kāpēc atsevišķi kandidāti no sarakstiem svītroti. Otrs galvenais kandidātu svītrošanas iemesls ir no atbildīgajām iestādēm saņemtā informācija par kandidāta sodāmību, kas liedz kandidēt pašvaldību vēlēšanās. Saulkrastu novadā no vēlēšanu sarakstiem izslēgti pa diviem kandidātiem gan no zaļzemnieku, gan “suverēno jaunlatviešu” listēm. Saulkrastu novada domē jāievēl 15 domnieki, un par tādiem vēlas kļūt 95 no sešiem sarakstiem. Visvairāk uz novada domi kandidē “Jaunās vienotības”, Latvijas Reģionu apvienības, Nacionālās apvienības un “Platforma 21” sarakstos, kur katrā no listēm iekļauti 18 uzvārdi, bet vismazāk deputātu kandidātu ir “Suverēnās varas” un apvienības “Jaunlatvieši” sarakstam – tikai septiņi. Gandrīz visi deputāti pēc tautības ir latvieši, valsts pamatnāciju atšķaida tikai pa vienam lietuvietim un krievam. Viņiem būs jārisina vairākas samilzušas problēmas un daudz jādara, lai apmierinātu visus iedzīvotājus. Piemēram, Saulkrasti sevi pozicionē kā kūrortu, un tur tas arī zeļ un plaukst, bet zemkopji Sējas pagastā, kuri pēc novadu reformas nu kļuvuši par saulkrastiešiem, ir sadrūvējušies par to, ka vietvara “arāju tautas” problēmas ir atstājusi novārtā.