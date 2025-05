Valmieras novada domes deputātu kandidāti: zaļā vientuļniece, vilki avju drēbēs un internets visiem

Valmieras novada domē jāievēl 19 domnieki, un par tādiem vēlas kļūt 128 no astoņiem sarakstiem. Visvairāk uz novada domi kandidē no Zaļo un Zemnieku savienības, Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK, “Latvija pirmajā vietā” un partijas “Valmierai un Vidzemei” sarakstiem, kurā katrā iekļauti 22 uzvārdi, bet pārāk vientuļi jūtas zaļie – no Latvijas Zaļas partijas Valmieras rātsnamā vēlas iesēsties tikai viens pats cilvēks. Tāpat Valmieras novadā vienlaikus ar pilngadīgajiem pilsoņiem pie vēlēšanu urnām varēs doties arī nepilngadīgie bērni un jaunieši, jo Valmieras novads ir viena no trim pašvaldībām (vēl Bauskas novadā un Liepājā), kur noritēs iniciatīva “Demokrātija sākas ģimenē”, kuras laikā jauno paaudzi aicinās izteikt savu viedokli par viņu interesējošiem jautājumiem.