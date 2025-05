Ķekavas novada domes deputātu kandidāti: brīnumūdens sazvērnieks, futbolists un ministra padomnieks

* “Latvijas attīstībai” un partijas “Izaugsme” līderis ir kādreizējais Ķekavas novada domes priekšsēdētājs (no 2021. gada jūlija līdz 2024. gada jūlijam) Juris Žilko, kurš pašreiz darbojas partijas “Izaugsme” valdē. Tā kā partija “Izaugsme” nav sevišķi plaši pazīstama, tad jāatgādina, ka to 2013. gada martā dibināja ārsts un kādreizējais Saeimas deputāts Andris Skride, lai pārstāvētu progresīvisma un centrisma idejas, 2018. gadā tā ar kustību “Par!”, kurā ietilpst “Latvijas attīstībai”, noslēdza sadarbības līgumu. Saraksta otrais numurs arī ir Ķekavas novada domes deputāts, futbola kluba “Auda” valdes loceklis, futbolists Rihards Gorkšs, kurš kā futbola kluba vadītājs tika apsūdzēts par izvairīšanos no nodokļu nomaksas (35 016 eiro apmērā) laikā no 2019. līdz 2022. gadam, un šo lietu šogad izskatīja Rīgas pilsētas tiesa. Viņš vainu atzinis un atlīdzinājis valstij nodarīto kaitējumu. Jāpiebilst, ka Rihards Gorkšs ir arī futbolista, kādreizējā Latvijas Futbola federācijas prezidenta, tagad – Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektora Kaspara Gorkša brālis. Trešais numurs arī ir Ķekavas novada domnieks – SIA “Ribetons ceļi” (autoceļu būvniecība) projektu vadītājs Gatis Līcis. Partiju apvienība savā priekšvēlēšanu programmā uzsver, ka Ķekavas novads ir “vārti uz Eiropu” un atgādina savus nopelnus: “Mūsu partiju saraksts 2021. gadā ieguva vadošo lomu Ķekavas novada domē. 1105 dienās izdevās ielikt stiprus pamatus novada tālākai attīstībai un izaugsmei. Nākamajā sasaukumā turpināsim strādāt novada iedzīvotāju labā un izmantosim iepriekš radītās priekšrocības, lai uzlabotu iedzīvotāju dzīves apstākļus. Mūsu moto: Sacīts - darīts!”