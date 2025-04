Ādažu novada domes deputātu kandidāti: separātiskie carnikavieši, plastikas ķirurgs un satiksmes uzlabotāji

Ādažu novads pēc administratīvi teritoriālās reformas ir kļuvis gan lielāks, gan sašķeltāks. 2022. gadā novada centram piešķirts pilsētas statuss, daudzi rīdzinieki no pilsētas pārcēlušies uz Pierīgu un tam pievienots Carnikavas novads. Tā kā līdz reformai abos novados – gan Carnikavā, gan Ādažos bija atšķirīgas pakalpojumu sistēmas, atvieglojumu kārtība, normatīvais regulējums un budžeta pārvaldība, tas radīja ļoti lielu slogu gan izpildvarai, gan pašvaldības budžetam. Tāpat daļa carnikaviešu ir neapmierināti ar to, ka nu viņi kļuvuši par Ādažu novada iedzīvotājiem. Tas pašvaldībai radīja lielus izaicinājumus, kas radīja to, ka novada pašvaldībā radīja lielu darbinieku pieaugumu par vairāk nekā simts cilvēkiem tādēļ, ka novadā atvēra jaunu vidusskolu Carnikavā un pamatskolās palielinājies bērnu skaits. Vēl nodarbināto skaits pieauga tādēļ, ka Ādažos atvēra dienas centru cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar īpašām vajadzībām. Tāpat Ādažu novada domi arī satracina arī cīņa ar Ropažu novada, stīvējoties par to, kam tad īsti jāpieder Baltezera (Garkalnes) teritorijai. Ādažu novada domē jāievēl 15 domnieki, un par tādiem vēlas kļūt 135 no astoņiem sarakstiem. Visvairāk uz novada domi kandidē Zaļo un Zemnieku savienības, Latvijas Reģionu apvienības, Nacionālā apvienības “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK" un Jaunā konservatīvās partijas apvienotajā, kā arī “Latvija pirmajā vietā” un “Jaunās vienotības” sarakstos, kurā katrā iekļauti 18 deputātu kandidāti. Vismazāk kandidātu iekļauti Latvijas Zaļā partijas listē – tikai trīspadsmit.