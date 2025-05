Saulkrastu novada domes deputātu kandidāti: iebraukšanas maksa Saulkrastos, no dimanta līdz briljantam un svītrotie kandidāti

Aprīļa pirmajā pusē noslēdzoties kandidātu sarakstu iesniegšanai, uz 731 pašvaldības deputāta vietu gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās bija pieteikti 5975 kandidāti, bet pašlaik kopējais kandidātu skaits sarucis līdz 5931, tātad kopumā no sarakstiem jau svītroti 44 kandidāti. Visvairāk - četri kandidāti no partiju sarakstiem svītroti Saulkrastu novadā (vēl pa trīs kandidātiem - Daugavpilī, Ogres novadā, Rīgā un Saldus novadā, bet 18 pašvaldībās no sarakstiem nav svītrots neviens deputāta kandidāts). Centrālā vēlēšanu komisija paudusi, ka tieši nepatiesu ziņu sniegšana par kandidātiem ir izplatītākais iemesls, kāpēc atsevišķi kandidāti no sarakstiem svītroti. Otrs galvenais kandidātu svītrošanas iemesls ir no atbildīgajām iestādēm saņemta informācija par kandidāta sodāmību, kas liedz kandidēt pašvaldību vēlēšanās. Saulkrastu novadā no vēlēšanu sarakstiem izslēgti pa diviem kandidātiem gan no zaļzemnieku, gan “suverēno jaunlatviešu” listēm.