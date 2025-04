Cēsu novada domes deputātu kandidāti: “Jaunās vienotības” citadele, pedagogi un solījums nelīst ārpus novada

* “Jaunās vienotības” pirmais trijnieks ir pašreizējā novada vadība – mērs Jānis Rozenbergs un viņa vietnieki Inese Suija-Markova un Atis Egliņš-Eglītis, kuriem seko vēl pāris novada deputātu - Indriķis Putniņš un Dailes teātra direktors, uzņēmējs un slēpošanas trases “Žagarkalns” saimnieks Juris Žagars. Jāatgādina, ka janvāra beigās, kad premjere Evika Siliņa uzsāka tā saucamo “valdības restartu”, Cēsu novada mērs Jānis Rozenebergs, kurš apguvis biznesa vadību, tika uzrunāts kļūt par izglītības un zinātnes ministru. No sākuma viņš tam piekrita, bet vēlāk “personisku iemeslu” jeb ģimenes dēļ no tā attiecās. Tomēr pašvaldības deputāts viņš vēlas būt un arī turpināt vadīt novadu, kura domes priekšsēdētājs ir jau kopš 2013. gada. Pie tam bez lieliem skandāliem un pretdarbības, jo šobrīd Cēsu novada domē no 19 deputātiem absolūtais vairākums jeb 11 domnieki ir no “Jaunās vienotības”. Vēl starp slavenībām, kas iekļautas sarakstā, jāmin daudzkārtējais čempions bobslejā, olimpietis Jānis Ķipurs, kurš 1992. gada ziemas Olimpiskajās spēlēs Francijas Albervilā (pirmajās pēc Latvijas neatkarības atgūšanas) bija mūsu valsts karognesējs.