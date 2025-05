Olaines novada domes deputātu kandidāti: sociāldemokrātu bastions, krieviskais tiktokeris un centra pulkstenis

* “Suverēnās varas” un apvienības “Jaunlatvieši” sarakstā ar 14. kārtas numuru startē viens no astoņiem visjaunākajiem deputātu kandidātiem šajās pašvaldību vēlēšanās, kurš dzimis 2007. gadā - Rīgas Valsts tehnikuma students Jevgenijs Voshodovs. Puisis gan nav centies uzrunāt savus potenciālajos vēlētājus valsts valodā, jo sociālajā tīklā “TikTok”, kurā viņš sevi pozicionē kā Olaines novada domes deputāta kandidātu par problēmām Olainē publicējis video tikai krievu valodā. Tā kā nevaram arī novērtēt, kādas ir viņa latviešu valodas zināšanas, kuras viņš anketā norādījis kā “vidējas”. Saraksta līderis ir pašreizējais novada deputāts, burbuļvannu ražotājs Andris Vurčs (Latvijas Krievu savienība), kurš pērn no Centra partijas, kura ir ciešā sazobē ar Latvijas Krievu savienību kandidēja Eiroparlamenta vēlēšanās. Otrais ir SIA “Ivola Line” (darbības veids: kravu autotransporsts) direktors Dmitrijs Ivanovs, bet trešā sarakstā ir Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas Diakonijas centra sociālā rehabilitētāja un “Rīgas satiksmes” dispečere Solvita Svelpe. Deputātu kandidāti priekšvēlēšanu programmā norāda uz novadā samilzušajām problēmām un sola tās atrisināt: “Liela problēma ir sabiedriskā transporta trūkums - Olaines novads ir vāji savienots ne tikai ar Rīgu, bet arī ar Jelgavu un Jūrmalu. Novada iedzīvotājiem ir grūti nokļūt darbā, skolniekiem un studentiem – mācību iestādēs, pensionāriem – poliklīnikā. Mēs atrisināsim sabiedriskā transporta jautājumu un uzlabosim Olaines novada savienojamību ar citiem reģioniem!”; “Dārzkopības kooperatīvā sabiedrība (DKS) Olaines novadā ir milzīgs resurss. Tajā dzīvo tūkstošiem cilvēku, bet ceļi ir izpostīti, ielu apgaismojuma nav un trūkst infrastruktūras. Mēs nodrošināsim, lai DKS kļūtu par daļu no pilsētas attīstības plāna ar mērķi veicināt ērtus dzīves apstākļus, atrisinot visas augstāk norādītās problēmas.”