Salaspils novada domes deputātu kandidāti: nolietojusies baterija, enerģētiskais grausts un šķidrā Krievu savienība

Salaspils, salīdzinot ar citām valsts pašvaldībām, ir gana turīga un tā ir viena no nedaudzajām vietvarām valstī, kura iemaksā pašvaldību izlīdzināšanas fondā (pērn gandrīz pusotru miljonu eiro). Tomēr daudzi vietējie uzskata, ka pašvaldība, kurā pie varas ir “Jaunā vienotība”, savējos atstājusi novārtā. Tāpēc vēlēšanās startējošie seši saraksti ir uzskatāmi par vienotībnieku pretiniekiem. Tādēļ lielais jautājums: “Vai 7. jūnijs būs tas izšķirošais datums, kurā no varas troņa tiks gāzta “Vienotība”, kura novadā pie varas jau ir 16 gadus?”. Salaspils novada domē jāievēl 15 domnieki, un par tādiem vēlas kļūt 104 no septiņiem sarakstiem. Visvairāk uz novada domi kandidē no Nacionālas apvienības un Zaļo un zemnieku savienības kopīgā, Latvijas Zaļās partijas un “Jaunās vienotības” sarakstiem, kurā katrā ierakstīti 18 kandidātu vārdi. Pastarītes lomā palikusi Latvijas Krievu savienība (LKS), kura spējusi sagrābstīt tikai trīs uzvārdus (LKS ar atsevišķu sarakstu startē vēl tikai Rēzeknē un Liepājā).