Valkas novada domes deputātu kandidāti: šlāgermuzikants Krauklis, azartspēļu apkarotāji un vismazākais novads

Valkas novada vietvaru 2023. gada maijā satricināja politisks skandāls, kuram uzmanību pievēra visa valsts, kā rezultātā no amata pēc daudzu gadu valdīšanas tika gāzts novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis, jo viņš bija zaudējis domes opozīcijas deputātu uzticību. Tas varētu liecināt, ka politiskās kaislības Latvijas mazākajā novadā sit augstu vilni un cīņa par jauno sasaukumu būs spīva, bet intriga noteikti būs tajā, cik kura partija iegūs balsis, bet ne tajā kura izkritīs (izņēmums varētu būt “Suverēnās varas” un apvienības “Jaunlatvieši” saraksts), jo Valkas novads ir otrais, kur vismazākā konkurence (vēl vismazāk gribētāju iekļūt vietvaras vadībā ir Ventspils novadā). Valkas novada domē jāievēl 15 domnieki, un par tādiem vēlas kļūt 66 no pieciem sarakstiem. Visvairāk uz novada domi kandidē no Vidzemes partijas, kuras sarakstā ir ierakstīti 18 kandidāti, bet vismazāk no “Progresīvajiem”- desmit.