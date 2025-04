Gulbenes novada domes deputātu kandidāti: “Jaunās vienotības” un suverēno jaunlatviešu unisons, priekšvēlēšanu huligānisms un koku stādīšana

* “Suverēnās varas” un apvienības “Jaunlatvieši” līderis ir komponists un mūziķis, kristiešu ekumeniskās grupas “Vēstneši” pārstāvis Aivars Osis, kuram seko muitas darbinieks Normunds Aizpurs un SIA “Dimdiņi Agro” strādniece Klinta Jirgena. Partijas sarakstos varēja būt vairāk kandidātu, bet viens tika atsijāts. Sekojot Centrālās vēlēšanu komisijas statistikai ievērojam, ka ik pa laikam, to skaits sarūk (ne jau ļoti būtiski, bet pēkšņi kāds viens vai divi “izkūp gaisā”). Tā nu no saraksta pazudis arī viens no Gulbenes suverēnajiem jaunlatviešiem. Gulbenes vēlēšanu komisija pieņēma lēmumu no partijas vēlēšanu kandidātu saraksta svītrot Vladimiru Mitrovski, jo konstatēja, ka viņš neatbilst likuma prasībām kandidatūras pieteikšanai. 1988. gadā dzimušais Vladimirs Mitrovskis bija norādījis, ka viņa dzīvesvieta ir Valmieras novads, bet nodarbošanās – celtnieks. Gulbenes novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Sanita Mickeviča vietējam laikrakstam “Dzirkstele” teica, ka konstatēts, ka viņš neatbilst nevienam nosacījumam, lai pretendētu uz vietu novada domē, proti: * viņa reģistrētā dzīvesvieta bez pārtraukuma desmit mēnešus nav reģistrēta attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā, vismaz četrus mēnešus nav nostrādājis Gulbenes novadā un viņam novadā nepieder nekustamais īpašums. Svītrošanai no saraksta par iemeslu kļuva nekustamā īpašuma neesamība. Sanita Mickeviča atzina: “Šis ir pirmais šāds gadījums manā pieredzē, kad ir jāsvītro kandidāts.” Vēl saraksts ievērojams ar to, ka trešdaļa kandidātu strādā visā Latvijā slavenajā zemnieku saimniecībā “Dimdiņi” un viens no tās solījumiem ir vārds vārdā identisks “Jaunās vienotības” programmā ierakstītajam: “Pieprasīsim LR Satiksmes ministrijai paredzēt finansējumu Gulbenes novada ceļu infrastruktūras sakārtošanai atbilstoši mūsdienu prasībām.”