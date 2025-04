Siguldas novada domes deputātu kandidāti: dibinās Siguldas universitāti, suņa “rējiens” un Nacionālā teātra direktors

* Ar visšķidrāko sarakstu Siguldas novada domes vēlēšanās, bet visapjomīgāko valstī startē Latvijas Atdzimšanas partija. Vēl šī partija (tikai ar vienu kandidātu – partijas dibinātāja dēlu Silvestru Rubinu – startē uz Latvijas galvaspilsētas domi). Tā kā Atdzimšanas partija nav diez ko pazīstama, jāatgādina tās izcelsme. Partiju dibinājis politiķis, ārsts un profesors Andris Rubins, kurš lielajā politikā ienāca jau 1992. gadā kā apvienības “Tēvzemei un Brīvībai” biedrs. Viņš no šīs partijas izstājās 1994. gadā, kad nesaņēma atbalstu kandidēšanai uz vadošu amatu Rīgas Medicīnas akadēmijā. Vēlāk kandidēja Saeimas vēlēšanās no tautas kustības “Latvijai” (tā dēvētās Zīgerista partijas) un tika ievēlēts 6. Saeimā. 1996. gadā viņš paziņoja par izstāšanos no kustības “Latvijai” un gadu vēlāk dibināja tautas kopu “Brīvība”. Taču arī tajā viņš nerada politisko ieceru piepildījumu un 1998. gadā nodibināja Latvijas Atdzimšanas partiju. Andris Rubins ir ne tikai politiķis, bet arī ievērojams ārsts - Stradiņa universitātes profesors, Latvijas Dermatoloģijas institūta direktors un Ņujorkas (ASV) Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis. Viņš tad arī Siguldas pašvaldības vēlēšanās no Atdzimšanas partijas startē ar pirmo numuru. Otrais listē ir SIA “Eiro med” (medicīnas aprīkojuma tirdzniecība) valdes loceklis Aivars Gailis, bet trešais pazīstamā latviešu matemātiķa Jāņa Menča (1914-2011; daudziem vidējās un vecākās paaudzes cilvēkiem spilgtā atmiņā ir viņa vadītās matemātikas stundas Latvijas televīzijā) dēls, arī matemātiķis un vārdā Jānis Mencis, tāpat kā tēvam. Ceturtais sarakstā ir SIA “VV Baltic” (durvju un logu ražošana) valdes loceklis Sandis Kalniņš, bet piektais - SIA “Furnivita” (mēbeļu ražosāna) valdes loceklis Kristofers Rubins.