Ogres novada domes deputātu kandidāti: Egila Helmaņa gāzēji, Ikšķiles patrioti un ugunsdzēsēju dienesta reorganizētāji

* Nacionālās apvienības “Visu Latvijai!”-“Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK, Zaļo un Zemnieku savienības un Latvijas Zaļās partijas kopīgā saraksta līderis ir pēdējo gadu laikā ar vairākiem skandāliem saistītais pašreizējais novada mērs Egils Helmanis. Pret viņu, piemēram, ir rīkots pat pikets, jo viņš iestājās par sankcijām pakļautā Putina oligarha Pjorta Avena porcelāna izstādi pilsētas muzejā. Pēc tam sekoja skandāls ar jauna muzeja direktora meklēšanu, nu bez vadības palikusi arī pašvaldības policija (acīmredzami, ka pārāk no Egila Helmaņa neatkarīgi darbinieki nespēj noturēties vietvaras pārvaldīto institūciju vadībā). Tāpat Egils Helmanis bijis iesaistīts arī vairākās tiesvedībās, piemēram, 2020. gadā bez notiesājoša sprieduma noslēdzās 12 gadus ilgusī tiesvedība pret Egilu Helmani, kurš it kā centies piekukuļot Ogres televīzijas īpašnieku Artūru Robežnieku, lai no tālrādes programmas tiktu izņemts Egilam Helmanim neglaimojošs sižets. Viņš pašvaldības domes vadībā, ievēlēts no nacionāļu saraksta, darbojas jau kopš 2009. gada, bet pašreizējā amatā ir nepārtraukti no 2017. gada. Vietējie politikas vērotāji teic, ka Egila Helmaņa vadības stils ir autoritārs un Ogres novada domi dēvē par “balsošanas mašīnu”, kas bez ierunām nodrošina lēmumprojektu pieņemšanu un neizceļas ar individuāliem viedokļiem. Tāpat Ogres dome citu pašvaldību vidū izceļas ar spītīgo vēlmi gadumijās rīkot dārgas uguņošanas, no kā vairums atteikušās īpaši pēc Krievijas sāktā pilna mēroga kara Ukrainā. Bet tai pašā laikā Egils Helmanis ir saņēmis neskaitāmas atzinības par savām rūpēm, gādājot atbalsta sūtījumus Ukrainai. Arī Tiesībsargs vairākkārt ir kritizējis Ogres vadības valdīšanas stilu, piemēram, Tiesībsargs ir licis Ogrei atvainoties mūziķim, kura koncertu Ogre pēkšņi aizliedza, jo viņš bija kritiski izteicies par domi. Vienlaikus novada centrs dzīvo pārticība (nesen atjaunota Ogres ģimnāzija, bet tikko atklāts Neatkarības laukums), kamēr perifērija jūtas apdalīta. Bet Egils Helmanis vēlētājiem patīk - iepriekšējās vēlēšanās biļetenos viņš saņēma vairāk nekā 5000 plusu. Aiz viņa sarakstā seko 11 pašreizējās domes deputāti, kuru uzskaitījums sākas ar Ogres slimnīcas vadītāju Daini Širovu, Ogres novada vicemēru Gintu Sīviņu un Ogres sporta centra direktori Dzirkstīti Žindigu. Saraksta viducī ir vairāki Latvijā pazīstami ļaudis: mākslinieks, Ogres Vēstures un mākslas muzeja vadītājs Jānis Ziņģītis (14. numurs), kuram seko bijušais 11. un 12. Saeimas deputāts, vēsturnieks Gunārs Rusiņš.