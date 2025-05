Ropažu novada domes deputātu kandidāti: bunkurs privātmājas pagalmā, "Iļģu" koklētājs un atkritumu dedzināšanas pretinieki

Ropažu novadā pēdējo pāris gadu laikā gājis varen karsti, tāpat kā kaimiņnovadā – Ādažos, kur joprojām notiek stīvēšanās par Garkalnes pagasta “sadalīšanu”. Pēc pirms četriem gadiem īstenotās reģionālās reformas, likvidēja Garkalnes novadu un to pievienoja Ropažiem, kuru no novada centra atdalīja Vidzemes šoseja. Daļa garkalniešu vēlas piederēt Ādažiem, bet ropažnieki ir iecirtīgi. Nu kaimiņbūšanas padarīšanas būs jārisina jaunajai domei, jo līdz nākamā gada maijam jāizstrādā plāns, kādām tad turpmāk būt novadu robežām. Tai pašā laikā daudzi joprojām nevar pierast arī pie tā, ka nu jau četrus gadus Ropažiem pievienota arī Ulbroka un Vangaži. Lai arī novadā ir daudz risināmā, uz Ropažu vietvaras deputāta krēslu nu startē ievērojami mazāk nekā pirms četriem gadiem – kad vēlēšanās startēja 234 deputātu kandidāti no 14 politisko spēku sarakstiem. Ropažu novada domē jāievēl 19 domnieki, un par tādiem tagad vēlas kļūt 148 no astoņiem sarakstiem. Visvairāk uz novada domi kandidē Apvienotā saraksta, Zaļo un zemnieku savienības, “Latvijas attīstībai”/Nacionālās apvienības un “Jaunās vienotības”/“Progresīvo” listēs, kurā katrā ierakstīti 22 kandidāti. Visšķidrākais saraksts ir partijai “Platforma 21”, kuru agrāk pazinām kā 13. Saeimas deputāta, advokāta Alda Gobzema (tagad emigrējis uz Spāniju un mainījis vārdu uz Arigo Toro) izveidotās populistiskās partijas “Likums un kārtība” un “Katram un katrai”, tikai ar četriem deputātu kandidātiem.