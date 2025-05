Smiltenes novada domes deputātu kandidāti: populārais vēsturnieks, publiskās pirts atjaunotāji un kokapstrādes centrs 

Smiltenes novada domē jāievēl 15 domnieki, un par tādiem vēlas kļūt 73 no sešiem sarakstiem. Visvairāk uz novada domi kandidē no Vidzemes partijas un “Jaunās vienotības” sarakstiem, bet vismazākais kandidātu skaits – tikai seši iekļauti “Suverēnās varas” un apvienības “Jaunlatvieši” listē. Zīmīgi, ka konkurence nav sevišķi liela arī tāpēc, ka neviena no partijām nav pieteikusi maksimāli pieļaujamo deputātu kandidātu skaitu – par trīs vairāk nekā domē ievēlamais deputātu skaits. Pirms četriem gadiem Smiltenes novadu apvienoja ar Raunas un Apes novadiem, tādējādi izveidojot pašvaldību, kas stiepjas no Vidzemes vidienes līdz pat Igaunijas robežai, kura nu būs jaunievēlēto deputātu pārziņā.