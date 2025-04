Mārupes novada domes deputātu kandidāti: seksuālā vardarbība, slaveni hokejisti un Babītes separātisti

* Pašreizējo Mārupes novada varas spici pārstāv Latvijas Reģionu apvienība, kuru pagājušajā nedēļā sāka vajāt visnotaļ kriminālas nedienas ar sarakstā iekļauto 16. numuru - par seksuālu vardarbību pret bērniem tika aizturēts sporta kluba “Babīte” 42 gadus vecais treneris Ģirts Jeske. Viņš tiek vainots par seksuālu vardarbību pret vairākiem 11 un 12 gadus veciem zēniem, kuri kopā ar treneri aprīļa vidū bija devušies uz futbola nometni Barselonā (Spānija). Tur kopā ar treneri vienā istabā nakšņoja daži mazie futbolisti. Viens no zēnu vecākiem pastāstīja: “Braucienā, kas notika ārvalstīs, (treneris zēnus) sodījis par to, ka neklausa, skaļāk uzvedās. Tas bija iegansts, ka jāpaliek (pa nakti) pie viņa. Nolicis bērnus vairākus gultā, pats apgūlies pa vidu, aizticis, apķēris, grābstījis, darījis citas netiklas darbības caur drēbēm. Protams, aizmiegot neviens jau nezina, ko viņš darīs tālāk ar tiem bērniem tad, kad guļ. Tā ir tāda Latvijas traģēdija šobrīd, kuru tā nevar atstāt, šobrīd jārunā. Un cilvēkiem, Latvijas sabiedrībai jāsaprot, ka bērni nedrīkst ne pie viena palikt pa nakti,” vēstīja Latvijas Televīzijas raidījums “Panorāma”. LRA Mārupes nodaļa izplatīja paziņojums: “Mēs esam informēti, ka Ģirts Jeske šobrīd atrodas apcietinājumā un viņam ir uzrādīta smaga apsūdzība. Esam satriekti par šo situāciju un ļoti ceram uz ātru, objektīvu un rūpīgu tiesībsargājošo iestāžu izmeklēšanu. Mēs pilnībā saprotam sabiedrības bažas un darām visu, lai saglabātu uzticību mūsu vērtībām. Tāpēc esam vērsušies Centrālajā vēlēšanu komisijā ar lūgumu izvērtēt iespējas izslēgt Ģirtu Jeski no mūsu kandidātu saraksta, kā arī aicināsim pašu kandidātu atsaukt savu kandidatūru. Līdz ar to šī persona turpmāk netiks pozicionēta kā mūsu pārstāvis, un viņa vārds netiks izmantots nevienā mūsu komunikācijā.” Savukārt Centrālās vēlēšanu komisijas pārstāvis Andrejs Vaivars par iespējām Ģirtu Jeski, kuram var draudēt līdz 15 gadu ilgs cietums, paziņojis, ka Pašvaldību domes vēlēšanu likums neparedz iespēju izslēgt cilvēku no saraksta, ja viņš ir aizturēts vai pret viņu ir vērsta apsūdzība vai kāds drošības līdzeklis. Toties Latvijas Futbola federācija nākusi klajā ar paziņojumu, ka Ģirts Jeske ir atstādināts no jebkādām ar futbolu saistītām aktivitātēm. Ironiski tas, ka šo paziņojumu, ja ne uzrakstīt, tad izplatīt nācās vēl vienam LRA Mārupes novada saraksta deputāta kandidātam – ar ceturto numuru ierakstītajam Renāram Krīgeram, kurš ir Latvijas Futbola federācijas Mārketinga un komunikācijas vadītājs.