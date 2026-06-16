Francija "iesilst" otrajā puslaikā un ar pārliecinošu uzvaru sāk Pasaules kausa finālturnīru
Francijas vīriešu futbola izlase otrdien 2026. gada Pasaules kausa finālturnīra pirmajā spēlē, demonstrējot pārliecinošu sniegumu otrajā puslaikā, ar 3:1 pārspēja Senegālas valstsvienību.
Fancijas izlases labā divus vārtus guva Kilians Mbapē un vienus - Bredlijs Barkolā. Senegālai vārtus guva Ibrahims Mbajē.
Mbapē ar 58 precīziem sitieniem kļuvis par Francijas izlases visu laiku labāko vārtu guvēju, apsteidzot Olivjē Žirū. Pasaules kausa finālturnīros Mbapē guvis 14 vārtus, kas ir tikpat, cik guva vācietis Gerds Millers, abiem dalot trešo vietu.
Pirmie tuvu vārtu guvumam bija senegālieši - mača 25. minūtē Nikolass Džeksons ar bumbu trāpīja pa vārtu stabu, tā atsitās pret Maiku Manjānu, taču ripoja garām Francijas izlases cietoksnim. Savukārt puslaika pēdējās sekundēs Ismaila Sarrs no tuvas distances sita bumbu pāri vārtiem, neizmantojot vēl vienu iespēju iegūt vadību.
Francūžiem pirmais bīstamais moments bija 53. minūtē, kad pēc pretinieku kļūdas sitienu pa vārtiem izdarīja Mišels Olizē, taču uzdevumu augstumos bija Senegālas vārtsargs Eduārs Mendī. Mazliet vēlāk pēc kontakta ar Sadio Manē soda laukumā krita Mbapē, taču pārkāpums 11 metru soda sitiena vērtē netika konstatēts.
Cīņas 66. minūtē Olizē ar piespēli atrada brīvo zonu soda laukumā, kur ieskrēja Mbapē, Francijas izlases uzbrukuma līderim raidot bumbu vārtos - 1:0. Pēc 16 minūtēm tikko kā uz maiņu nākušais Barkolā pēc Adrjēna Rabio piespēles nostiprināja Francijas izlases pārsvaru.
Kompensācijas laikā komandas apmainījās vārtu guvumiem. Vispirms pēc strauja uzbrukuma Mbajē trieca bumbu Francijas izlases vārtos, bet nedaudz vēlāk Mbapē izpildīja precīzu sitienu no distances - 3:1.
Plkst. 1 naktī I grupā Foksboro spēli sāks Irāka un Norvēģija.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. Visas 48 izlases sadalītas 12 grupās pa četrām valstsvienībām. Izslēgšanas spēlēs iekļūs katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešās vietas ieguvējas.
Grupu turnīrs noslēgsies 27. jūnijā, bet dienu vēlāk sāksies izslēgšanas spēles. Pusfināli paredzēti 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni.
2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā, kas norisinājās Katarā, par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.