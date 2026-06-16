Izdevies novērst Trampa slepkavības mēģinājumu, ko bija iecerēts īstenot viņa dzimšanas dienā
ASV Federālajam izmeklēšanas birojam (FIB) izdevies novērst plaša mēroga teroraktu un plānotu atentātu pret ASV prezidentu Donaldu Trampu, ko noziedznieku grupējums bija iecerējis īstenot viņa dzimšanas dienā, 14. jūnijā.
Operatīvā informācija par gatavoto uzbrukumu saņemta 10. jūnijā. Tas specdienestiem ļāva laikus neitralizēt draudus un aizturēt aizdomās turamos. Kopumā sazvērestībā bijuši iesaistīti 23 cilvēki, no kuriem pieci šobrīd ir arestēti.
Izmeklēšanas materiāli liecina, ka noziedznieki bija izstrādājuši ārkārtīgi sarežģītu plānu. Sākotnēji viņi grasījās izmantot ar sprāgstvielām aprīkotus dronus, lai uzbruktu Jauktās cīņas mākslas (UFC) turnīra norises vietai un tuvējām ēkām. Teroristu mērķis bija izraisīt masu paniku, lai bēgošo cilvēku pūli novirzītu tieši tajā zonā, kurā jau iepriekš būtu izvietoti snaiperi. Izmantojot radīto haosu, grupējums plānoja ar spēku ielauzties Baltajā namā un nogalināt prezidentu.
Uzbrukuma koordinēšanai noziedznieki izmantoja šifrēto saziņas lietotni "Signal". Kāds no aizturētajiem nopratināšanā atzinis, ka uzbrukuma primārais mērķis bijuši "miljardieri un kapitālisti", kuriem esot saikne ar ietekmīgo ASV ebreju lobija organizāciju AIPAC (Amerikas un Izraēlas sabiedrisko attiecību komiteju).
ASV viceprezidents Dž. D. Venss norādījis, ka gatavotā uzbrukuma mērogs bijis tik nopietns, ka specdienesti nolēmuši par novērsto traģēdiju nekavējoties informēt sabiedrību. Pats Donalds Tramps, kurš šobrīd atrodas G7 valstu samitā Francijā, žurnālistiem atzinis, ka par viņam gatavoto atentātu pirmo reizi izdzirdējis tieši no preses pārstāvjiem.