Japānas futbolisti pašā spēles izskaņā izrauj neizšķirtu pret spēcīgo Nīderlandi
Japānas vīriešu futbola izlase svētdien Pasaules kausa finālturnīra mačā izrāva neizšķirtu 2:2 (0:0) pret Nīderlandi.
Plkst. 5 F grupā Monterejā būs Zviedrijas un Tunisijas cīņa. Japāņiem vārtus guva Keito Nakamura un Daiči Kamada, bet nīderlandiešiem izcēlās Virdžils van Deiks un Krisensio Samervils.
Jau spēles trešajā minūtē Japānas vārtsarga Zaiona Sudzuki modrību pārbaudīja Donjels Malens. Pirmais puslaiks aizritēja bez bīstamiem momentiem, vien tā otrajā pusē Sudzuki vēlreiz neitralizējot Malena sitienu, bet Keito Nakamuram izdarot sitienu mazliet garām vārtiem.
Spēles 51. minūtē pēc Raiena Grāvenberha centrējuma soda laukumā ar galvu bumbu vārtos ieraidīja van Deiks. Sešas minūtes vēlāk pēc Takefusas Kubo piespēles Nakamura izdarīja negaidītu sitienu aiz soda laukuma robežas, un bumba rikošetā nonāca vārtos.
Neizšķirts uz tablo bija neilgu brīdi, jo 64. minūtē Samervils no dziļuma soda laukumā raidīja bumbu vārtos un atguva nīderlandiešiem vadību. Arī šajos vārtos asistēja Grāvenberhs.
Pēc pārtraukuma vienā no Nīderlandes izlases uzbrukuma epizodēm Kodijs Gakpo no tuvas distances tēmēja bumbu vārtu stūrī, taču to atvairīja Sudzuki. Desmit minūtes pirms pamatlaika beigām pēc Jukinari Sugavaras sitiena bumbu ķēra vārtsargs Barts Verbrugens.
Japāņi neizšķirtu izrāva 88. minūtē, kad pēc Koki Ogavas stūra sitiena Kamada izdarīja sitienu ar galvu, un bumba rikošetā no pretinieku spēlētāja ielidoja tīklā.
Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. Visas 48 izlases sadalītas 12 grupās pa četrām valstsvienībām. Izslēgšanas spēlēs iekļūs katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešās vietas ieguvējas.
Grupu turnīrs noslēgsies 27. jūnijā, bet dienu vēlāk sāksies izslēgšanas spēles. Pusfināli paredzēti 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni.
2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā, kas norisinājās Katarā, par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.