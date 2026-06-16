Maģiska uguns un ūdens satikšanās: Limbažu Lielezera krastā krāšņi svinēs vasaras saulgriežus
Vasaras saulgriežu vakarā, 21. jūnijā, Limbažu Lielezera pludmale pārtaps par īpašu satikšanās vietu, kur kopā svinēt gada garāko dienu un sagaidīt īsāko nakti.
No plkst. 19.00 ikviens aicināts baudīt saulgriežu noskaņu, piedalīties aktivitātēs un ļauties senajām tradīcijām ezera krastā. Vakara gaitā apmeklētāji varēs izgatavot savas lāpas, izmēģināt staigāšanu ar koka kājām, iesaistīties spēlēs ģimenēm un piedalīties ugunsmucu veidošanas meistarklasē.
Svētku noskaņu bagātinās Limbažu Bērnu un jauniešu centra deju kolektīva “Varavīksne” vecākās grupas dejotāju priekšnesumi, kā arī kopīgi danči un rotaļas.
Īpašu atmosfēru radīs uguns un ūdens satikšanās — Lielezera krastā mirdzēs ugunskuri, liesmos ugunsmucas un lāpas, bet ūdenī atspīdēs vakara gaismas. Saulgriežu vakars aicina apstāties ikdienas skrējienā, satikties ar draugiem, ģimeni un kaimiņiem, izbaudot vasaras pilnbriedu.
Plkst. 21.00 notiks saules pavadīšana. Kopīgā lāpu gājienā dosimies uz ugunskura vietu, kur tiks iedegta Saulgriežu uguns un turpināsies danči vasaras vakara noskaņās.
Ikviens aicināts pievienoties Saulgriežu svinībām Limbažu Lielezerā, lai kopā radītu gaismas, siltuma un piederības pilnu vakaru!
Pasākumu organizē Limbažu Kultūras nams sadarbībā ar Limbažu novada pašvaldību. Vakaru vadīs Ansis Jansons. Pasākuma laikā tiks veikta fotografēšana un filmēšana.