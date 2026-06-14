Austrālijas futbolisti pārsteidz Turciju un tiek pie svarīgas uzvaras Pasaules kausā
Austrālija sestdien sarūpēja pirmo nopietno pārsteigumu Pasaules kausa D grupā, ar 2:0 (1:0) pārspējot Turciju, kas pirms spēles tika uzskatīta par favorīti.
Austrālijas izlasē vārtus guva Nestorijs Irankunda un Konors Metkalfs. Mača 27. minūtē pretuzbrukumā pēc Pola Okona-Engstlera tālas piespēles Irankunda ieskrēja soda laukumā un nonāca viens pret vārtsargu, panākdams 1:0 austrāliešu labā. Pirms tam Turcijas izlases uzbrukumā savu iespēju neizmantoja Arda Gilers.
Lai gan uzbruka vairāk turki, arī otros vārtus guva austrālieši. Spēles 75. minūtē pēc pretinieku kļūdas Metkalfs izdarīja spēcīgu un negaidītu sitienu no distances, kas ļāva nostiprināt Austrālijas izlasei vadību.
D apakšgrupas pirmās spēles notika jau piektdien, un tajā meistarsacīkšu rīkotāja ASV ar 4:1 uzveica Paragvaju. Šis ir pirmais Pasaules kausa finālturnīrs, kurā cīnās 48 komandas, un tas norisinās Meksikā, ASV un Kanādā. Visas 48 izlases sadalītas 12 grupās pa četrām valstsvienībām. Izslēgšanas spēlēs iekļūs katras grupas divas labākās vienības, kā arī astoņas labākās trešās vietas ieguvējas.
Grupu turnīrs noslēgsies 27. jūnijā, bet dienu vēlāk sāksies izslēgšanas spēles. Pusfināli paredzēti 14. un 15. jūlijā, 18. jūlijā pusfinālu zaudētāji cīnīsies par bronzu, bet 19. jūlijā tiks noskaidroti pasaules čempioni. 2022. gada Pasaules kausa finālturnīrā, kas norisinājās Katarā, par čempioniem kļuva Argentīnas futbolisti, kuri pēcspēles sitienu sērijā pārspēja Franciju.