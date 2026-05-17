Latvijas basketbolistes otrajā pārbaudes spēlē atzīst spēcīgās Japānas pārākumu
Latvijas sieviešu basketbola izlase svētdien Jokohamā otro dienu pēc kārtas pārbaudes mačā atzina Japānas pārākumu, ziņo Latvijas Basketbola savienība (LBS).
Otrajā pārbaudes spēlē latvietes piekāpās ar 69:76 (22:10, 18:24, 14:22, 15:20).
Katrīna Ozola izcēlās ar 13 punktiem un desmit atlēkušajām bumbām, pa 11 punktiem guva Vanesa Jasa, Laura Meldere un Mila Luzgina, bet Evelīna Otto iekrāja astoņus punktus, septiņas bumbas zem groziem un piecas rezultatīvas piespēles.
Pēc mača Latvijas izlases galvenais treneris Matīss Rožlapa atzina, ka pēc pirmā mača komanda izdarīja secinājumus un viņa norādījumi tika izpildīti.
"Pielāgojāmies ātrumam, ar kādu japānietes darbojas ātrajās pārejās, uzlabojām cīņu par uzbrukuma bumbām, tāpēc pretinieces nevarēja tika viegli aizskriet. Mazāk kļūdījāmies. Piespiedām vairāk spēlēt pieci pret pieci, kur jau vakar varējām cīnīties kā līdzīgi," sarunā ar LBS teica Rožlapa.
Pirmajā pārbaudes spēlē Latvija zaudēja ar 73:98.
Japānas izlase gatavojas rudenī paredzētajai Pasaules kausa izcīņai.
Uz treniņiem tika uzaicinātas 14 basketbolistes, no kurām 12 devās uz Japānu, jo personisku iemeslu dēļ mājās palika Paula Strautmane un Enija Vīksne. Šoreiz valstsvienības rīcībā nav Itālijas čempiones Kitijas Laksas, kura piedalījās Sieviešu nacionālās basketbola asociācijas (WNBA) kluba treniņnometnē, Aleksas Gulbes, kurai pēc sezonas jāsakārto veselība, kā arī Ketijas Vihmanes, Dignas Strautmanes un Martas Miščenko, kuras gatavojas 3x3 basketbola sezonai.
Japānas sieviešu valstsvienība regulāri piedalās augstākā līmeņa starptautiskajos turnīros un FIBA rangu tabulā ieņem desmito pozīciju, kamēr Latvija ir 35. vietā.
Latvijas un Japānas sieviešu valstsvienības savā starpā līdz šim spēlējušas trīs reizes. 2008. gadā olimpiskajā kvalifikācijas turnīrā latvietes uzvarēja ar 83:69, bet 2022. gada augustā divās pārbaudes spēlēs pārākas bija japānietes (54:83 un 48:74).
Latvijas komanda aizvadītajā sezonā 2027. gada Eiropas sieviešu čempionāta kvalifikācijas pirmās kārtas turnīrā sešās spēlēs izcīnīja piecas uzvaras un ieguva tiesības kvalifikācijas otrajā kārtā cīnīties par ceļazīmi uz finālturnīru. 2026. gada novembrī un 2027. gada februārī tiks aizvadīts pa trijām spēlēm ar Itālijas, Slovēnijas un Austrijas izlasēm. Divas labākās komandas iegūs ceļazīmi uz finālturnīru, kas 2027. gada jūnijā notiks Beļģijā, Lietuvā, Somijā un Zviedrijā.
Latvijas sieviešu basketbola izlases kandidātes:
Tīna Grausa, Vanesa Jasa, Enija Ķīvīte, Krista Lukašēvica, Mila Luzgina (visas - "TTT Rīga"), Anna Liepiņa, Kate Vilka (abas - Klaipēdas "Neptūnas", Lietuva), Elizabete Bulāne ("Trutnov", Čehija), Laura Meldere (Kampobaso "Magnolia", Itālija), Estere Petrus ("Sanjoanense", Portugāle), Katrīna Ozola (Budapeštas BEAC, Ungārija), Evelīna Otto (Jūtas Universitāte, NCAA).