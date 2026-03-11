Ar jaunu kapteini Latvijas sieviešu basketbola izlase turpinās Eiropas čempionāta kvalifikāciju
Šodien plkst. 19:00 Komandu sporta spēļu hallē Latvijas sieviešu basketbola izlase ar spēli pret Slovēniju turpinās 2027. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas pirmā grupu turnīra kārtu.
Otrajā sabraukumā šī vakara spēle Latvijas dāmām kļūs par vienīgo savā laukumā. 14. martā Matīsa Rožlapas trenētā komanda viesosies pie Nīderlandes, bet 17. martā pie Igaunijas. Pirmajās trijās spēlēs izcīnītas divas uzvaras, kas ar augstu varbūtību ļauj cerēt uz otrās kvalifikācijas kārtas sasniegšanu.
Latvijas basketbolistes gatavas jaunām EČ kvalifikācijas cīņām
Šodien Rīgā norisinājās Latvijas sieviešu basketbola izlases mediju diena pirms gaidāmajām 2027. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas spēlēm.
Jauna kapteine
Latvijas basketbolistes jaunā trenera vadībā pagaidām vienīgo zaudējumu piedzīvojušas tieši pret šī vakara pretiniecēm. Pēc līdzīga pirmā puslaika, otrajā jau pārliecinošākas bija pretinieces, to uzvarot ar 12 punktu pārsvaru (77:66).
"Novembrī pirmajā spēlē Slovēnijā pēc labi aizvadītā pirmā puslaika pazuda ātrums un mērķtiecība uzbrukumā, samazinājās enerģija aizsardzībā un pieredzējušās pretinieces dažās minūtēs panāca izšķirošo lūzumu. Pēc neveiksmes izdarījām secinājumus," par konkrēto spēli atcerējās treneris.
Latvijas sieviešu izlasē uz otro sabraukumu notikušas atsevišķas izmaiņas. Sastāvā nav manāma kapteine Anete Šteinberga, kura pēc īsā laika Ķīnā pieņēma profesionālo izaicinājumu Meksikā. Savainojumu dēļ izlasei palīdzēt nevar Līna Loceniece, tāpat izpaliks iespējamā Enijas Ķīvītes debija. Toties pēc trīs gadu pārtraukuma sieviešu izlasē redzama Marta Miščenko (aktīva 3x3 basketbola spēlētāja), tāpat uzaicinājumu izpelnījusies U-20 izlases līdere Madara Šmite.
Ņemot vērā, ka Šteinberga šoreiz nav kopā ar izlasi, valstsvienībai ir arī jauna kapteine. Par to iecelta Kate Vilka, kurai aiz muguras 74 spēles izlasē. Pieredzes bagātākā gan ir Ieva Pulvere, kurai veselas 115 spēles. Savukārt 75 līdz šim aizvadījusi viena no vadošajām spēlētājām Kitija Laksa.
"Kopš pirmajiem treniņiem pagājušajā vasarā veidojam komandas identitāti, lai spēles stils un rokraksts saglabātos, neatkarīgi no sastāva konkrētajā mačā. Svarīgi, lai spēlēs meitenes darbotos līmeni, ko rāda treniņos," par darbu ar izlasi atklāja Rožlapa.
Latvijas sieviešu basketbola izlases kandidātes:
Madara Šmite, Ieva Pulvere, Vanesa Jasa, Enija Vīksne (visas - "TTT Rīga"), Paula Strautmane (Ramatganas "Maccabi", Izraēla), Ketija Vihmane, Digna Strautmane (abas - Vroclavas "Sleza", Polija), Elizabete Bulāne (Trutnovas "Loko", Čehija), Aleksa Gulbe (Lionas ASVEL, Francija), Marta Miščenko (Jēnas "Vimodrom", Vācija), Anna Liepiņa, Kate Vilka (abas - Klaipēdas "Neptunas", Lietuva), Laura Meldere (Kampobaso "La Molisana Magnolia", Itālija), Kitija Laksa (Skio "Famila", Itālija), Katrīna Ozola (Budapeštas BEAC, Ungārija).
Kāda situācija tabulā?
Latvijas izlase B grupā pirms otrā apļa ar bilanci 2-1 ir pirmajā vietā. Tas tamdēļ, ka 2-1 bilance ir trīs komandām - arī Nīderlandei un Slovēnijai. Slovēnietes pēc Latvijas un Igaunijas pārspēšanas piekāpas Nīderlandei.
Slovēnijas izlases kandidātu sarakstā iekļautas 11 spēlētājas, kuras piedalījās pirmajā spēlē novembrī, arī galvenās varones uzbrucēja Zala Friškoveca (22 punkti un 8 atlēkušās bumbas), saspēles vadītāja Teža Oblaka (20) un centra spēlētāja Eva Liseca (11+ 6 atl. + 5 piesp.). Kandidātēs minēta arī novembrī Ļubļanā nespēlējusī naturalizētā amerikāniete Džesika Šeparda, taču treneris Davids Gaspars izteicies, ka muskuļa savainojuma dēļ viņa Rīgā nevarēšot spēlēt un komanda cer uz Šepardas palīdzību nākamajos mačos.
Jaunā izspēles kārtība paredz, ka kvalifikācija uz 2027. gada Eiropas čempionātu notiek divās kārtās. Pirmajā piedalās 27 izlases, kuras sadalītas septiņās grupās (sešās par četrām un vienā par trijām komandām). Pēc divu apļu turnīra otro kārtu sasniedz katras apakšgrupas divas labākās, kā arī trīs labākās trešo vietu ieguvējas.
Otrajā kārtā 17 komandām pievienojas FIBA Pasaules kausa kvalifikācijā startējošās Eiropas valstis - Spānija, Itālija, Francija, Vācija, Čehija, Turcija un Ungārija. 24 komandas tiks sadalītas sešās grupās par četrām katrā, pēc diviem apļiem "EuroBasket" iekļūstot divām labākajām no katras grupas. Kā rīkotājas dalību finālturnīrā jau nodrošinājušas Beļģija, Somija, Lietuva un Zviedrija, kas otrajā kārtā veidos savstarpējo grupu.
Tāpat kā pirmajā kvalifikācijas kārtā, arī otrajā plānoti divi sabraukumi - no šī gada 8. līdz 18. novembrim un no nākamā gada 7. līdz 17. februārim. Latvijas sieviešu izlase līdz šim piedalījusies desmit Eiropas čempionātos, augstāko vietu (ceturto) izcīnot 2007. gadā. No pēdējiem trīs "EuroBasket" divi gan izlaisti, ieskaitot 2025. gadā.