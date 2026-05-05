Latvijas sieviešu basketbola izlase aizvadīs divas pārbaudes spēles pret spēcīgo Japānu
Latvijas sieviešu basketbola valstsvienība pēc Japānas Basketbola federācijas uzaicinājuma 16. un 17. maijā Jokohamā aizvadīs divas pārbaudes spēles ar Japānas izlasi, kas sākusi gatavoties rudenī paredzētajai Pasaules kausa izcīņai, ziņo Latvijas Basketbola savienība.
Uz koptreniņiem uzaicinātas 14 basketbolistes, no kurām 12 nākamnedēļ dosies uz Japānu. Šoreiz valstsvienības rīcībā nebūs Itālijas čempiones Kitijas Laksas, kura piedalās WNBA kluba treniņnometnē, Aleksas Gulbes, kurai pēc sezonas jāsakārto veselība, kā arī Ketijas Vihmanes, Dignas Strautmanes un Martas Miščenko, kuras gatavojas 3×3 basketbola sezonai. Kandidātu lokā nav arī Anetes Šteinbergas, kas šobrīd spēlē Meksikā.
Japānas sieviešu valstsvienība regulāri piedalās augstākā līmeņa starptautiskajos turnīros un FIBA rangu tabulā ieņem augsto 10. pozīciju (Latvijai – 35. vieta). Latvijas un Japānas sieviešu valstsvienības savā starpā līdz šim spēlējušas trīs reizes. 2008. gadā olimpiskajā kvalifikācijas turnīrā latvietes uzvarēja ar 83:69, bet 2022. gada augustā divās pārbaudes spēlēs pārākas bija japānietes (54:83 un 48:74).
“Spēles ar citas basketbola skolas pārstāvēm būs lieliska pieredze, iespēja slīpēt komandas spēli un pārbaudīt tuvākās rezerves. Paldies spēlētājām, kuras pēc garās sezonas ir gatavas izmantot šo iespēju. Sagatavošanās cikls būs īss, centīsimies gan atcerēties iepriekšējās iestrādes, gan pamēģināt ko jaunu. Japānietes tikko aizvadīja vairākas spēles ar WNBA klubiem, bet pret mums sastāvā iesaistīs vairākas jaunās basketbolistes. Papētīsim informāciju, bet galvenais uzsvars būs uz pašu sniegumu," par spēlēm pret Japānu teica izlases galvenais treneris Matīss Rožlapa.
Latvijas komanda aizvadītajā sezonā 2027. gada Eiropas sieviešu čempionāta kvalifikācijas pirmās kārtas turnīrā sešās spēlēs izcīnīja piecas uzvaras un ieguva tiesības kvalifikācijas otrajā kārtā cīnīties par ceļazīmi uz finālturnīru. 2026. gada novembrī un 2027. gada februārī tiks aizvadīts pa trijām spēlēm ar Itālijas, Slovēnijas un Austrijas izlasēm. Divas labākās komandas iegūs ceļazīmi uz finālturnīru, kas 2027. gada jūnijā notiks Beļģijā, Lietuvā, Somijā un Zviedrijā.
Latvijas sieviešu basketbola izlases kandidātes:
Tīna Grausa, Vanesa Jasa, Enija Ķīvīte, Krista Lukašēvica, Enija Vīksne, Mila Luzgina (visas - "TTT Rīga"), Anna Liepiņa, Kate Vilka (abas - Klaipēdas "Neptūnas", Lietuva), Paula Strautmane (Ramatganas "Maccabi", Izraēla), Elizabete Bulāne ("Trutnov", Čehija), Laura Meldere (Kampobaso "Magnolia", Itālija), Estere Petrus ("Sanjoanense", Portugāle), Katrīna Ozola (Budapeštas BEAC, Ungārija), Evelīna Otto (Jūtas Universitāte, NCAA).