Dziedātāja ir viena no bagātākajām mūziķēm pasaulē.
Slavenības
Šodien 20:33
Teiloras Sviftas bagātība pārsniegusi divu miljardu dolāru robežu
Amerikāņu popzvaigznes Teiloras Sviftas kapitāls sasniedzis jau aptuveni 1,84 miljardus eiro, ziņo žurnāls Forbes.
36 gadus vecā dziedātāja pasaules turīgāko cilvēku sarakstā ir kopš 2024. gada, savukārt miljardieres statusu viņa sasniedza jau gadu iepriekš.
Lielāko daļu Sviftas aktīvu – aptuveni 800 miljonus dolāru – veido ieņēmumi no koncertturnejām un autoratlīdzības. Viņas mūzikas kataloga vērtība tiek lēsta ap 600 miljoniem dolāru, savukārt viņai piederošie nekustamie īpašumi izmaksājuši aptuveni 110 miljonus dolāru. Iepriekš māksliniece paziņoja, ka ir pilnībā atpirkusi tiesības uz savu pirmo sešu albumu oriģinālierakstiem.
Svifta joprojām saglabā vēsturē bagātākās mūziķes statusu, visā industrijā piekāpjoties vienīgi reperim Jay-Z, kura turība patlaban tiek lēsta 2,8 miljardu dolāru apmērā.