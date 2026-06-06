Negaidīts pavērsiens - atklājies, ka kuprvalis, kura liktenim sekoja līdzi teju visa pasaule, nemaz nav Timijs...
Dānijas pētniekus pārsteidzis negaidīts atklājums – nesen bojāgājušais kuprvalis, kuru sabiedrība bija iemīļojusi un iesaukusi par Timiju, patiesībā ir bijis mātīte. Tomēr, par spīti rūpīgai izmeklēšanai, ekspertiem tā arī nav izdevies noskaidrot milzīgā zīdītāja nāves cēloni.
Lai gan visu šo laiku valis ticis dēvēts vīriešu vārdā, sekcijas laikā neapgāžami konstatēts, ka šī kuprvaļu sugas pārstāve ir mātīte.
Neskatoties uz zinātnieku pūlēm un detalizēto izpēti, jautājums par vaļa pēkšņo bojāeju joprojām palicis bez atbildes. Speciālisti nevarēja atrast nevienu slimību, traumu vai citu ārēju faktoru, kas ļautu izdarīt konkrētus secinājumus par nāves iemeslu. Pētnieki atzīst, ka šis skumjais atgadījums kārtējo reizi apliecina, cik neprognozējama ir savvaļas daba un cik daudz neatminētu mīklu aizvien slēpj okeāna iemītnieku dzīve.
Portāls Jauns.lv jau iepriekš vēstīja, ka kuprvaļa Timija glābšanas drāma, kas pusotru mēnesi piesaistīja Vācijas un Eiropas sabiedrības uzmanību, ir noslēgusies bēdīgi. Kaut gan daudzi cerēja, ka Ziemeļjūrā nogādātais valis spēs izķepuroties, cerības nepiepildījās, un milzis ir nomira.
Vairāk nekā 12 metru garā Timija nāvi Dānijas varas iestādes apstiprināja divas nedēļas pēc tam, kad līdz tam ilgstoši Vācijas piekrastē iestrēgušais, slimais un novārgušais valis no Baltijas jūras tika beidzot nogādāts viņa dzīvei piemērotā Ziemeļjūrā.