Jūsu pludmales piedzīvo "migrācijas iebrukumu"! ASV aizsardzības ministrs velta asus vārdus Eiropai
ASV aizsardzības ministrs Pīts Hegsets, pieminot sabiedroto spēku izcelšanos Normandijā jeb D-dienu, sestdien aicināja Eiropu stāties pretī tam, ko viņš nodēvēja par migrācijas uzbrukumu tās krastiem.
Hegsets savā runā pie ASV militārās kapsētas Kolvilāsīrnerā, Normandijā, aicināja arī Eiropas valstis darīt vairāk savas aizsardzības uzlabošanai.
"Diemžēl šodien dažādas Eiropas pludmales tiek ieņemtas ar dažādām bīstamām ideoloģijām," teica Hegsets, kurš nolēmis nepiedalīties galvenajā starptautiskajā ceremonijā D-dienas piemiņai.
"Pludmalēs Spānijā, Itālijā, Grieķijā un Bulgārijā ierodas laivas un cilvēki," sacīja ASV aizsardzības ministrs. "Kad Eiropas galvaspilsētas kaut ko darīs saistībā ar šo iebrukumu? Vai jau ir par vēlu?" viņš retoriski jautāja.
Viņa komentāri atspoguļoja ASV prezidenta Donalda Trampa administrācijas viedokli, ka masveida migrācija apdraud Eiropas civilizāciju. ASV viceprezidents Džeimss Deivids Vanss piektdien vainoja Lielbritānijas rīcību saistībā ar baltādainā studenta slepkavību, ko pastrādāja sikhs, sakot, ka notikušais ir saistīts ar migrantu iebrukuma izraisītu civilizācijas pagrimumu.
Hegsets savā runā arī norādīja, ka, lai gan ASV "būs līderes", to "spējīgajiem sabiedrotajiem ir jābūt tepat blakus mums, plecu pie pleca, kad tas ir nepieciešams".
Trampa administrācija ir vainojusi Eiropu par to, ka tā nedara visu iespējamo, lai garantētu kontinenta drošību, un ir pat izteikusi iespēju par izstāšanos no NATO.
"Miers tiek nodrošināts tikai ar spēku," Hegsets teica, piebilstot, ka "tas ir spēks abās Atlantijas okeāna pusēs, ko stiprina gatavība, kopējie militārie resursi un nelokāma politiskā griba".
1944. gada 6. jūnijā Otrā pasaules kara laikā ap 160 000 britu, ASV, Francijas un citu sabiedroto spēku ieradās Francijas rietumos esošajā Normandijā, ko tolaik bija okupējusi Vācija. Operācija bija izšķirošaa nozīme uzvarā pār nacistisko Vāciju.