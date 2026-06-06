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Šodien 21:28
Lietuvu pārsteidz tornado: fiksēti vairāki spēcīgi virpuļviesuļi
Aizvadītajā diennaktī Lietuvu skāra spēcīga vētra, ko pavadīja intensīvas lietusgāzes, pērkona negaiss, krusa un brāzmaini vēji. Stihijas laikā fiksēti vairāki virpuļviesuļi, no kuriem viens sasniedzis bīstamo IF2 spēka kategoriju.
Visspēcīgāk stihija plosījusies tieši Kauņas apkārtnē, kur izveidojies virpuļviesulis sasniedzis IF2 spēka kategoriju.
Šāda līmeņa dabas parādība rada ārkārtīgi bīstamus apstākļus, jo vēja ātrums virpulī var sasniegt pat 60 metrus sekundē.
Impressive tornado in Kaunas, Lithuania 🇱🇹 yesterday evening, causing significant damage. Video by Austėja Bee. pic.twitter.com/KBChOM85g8— hendrik (@wxhendr) June 6, 2026
Spēcīgais vējš bojājis infrastruktūru un noplēsis jumtus vairākām ēkām. Vējš lauzis arī kokus. Vētras un lūstošo koku dēļ bojātas elektrolīnijas, kā rezultātā vairāki tūkstoši iedzīvotāju uz laiku palikuši bez elektroapgādes.