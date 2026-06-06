Lidmašīna diva reizes veikusi piespiedu nosēšanos.
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Dronu uzbrukuma draudu dēļ reiss Maskava-Soči divreiz veic piespiedu nosēšanos
Piektdienas, 5. jūnija, vakarā lidmašīnai, kas devās no Maskavas uz Sočiem, Ukrainas bezpilota lidaparātu uzbrukuma draudu dēļ nācās divas reizes veikt piespiedu nosēšanos. Drošības apsvērumu dēļ Soču lidostā tika ieviesti īslaicīgi gaisa kuģu pacelšanās un nolaišanās ierobežojumi.
Kā vēsta Krievijas plašsaziņas līdzekļī, lidsabiedrības reiss "SU1132" no Maskavas izlidoja ap plkst. 18.00, taču galamērķi tā arī nesasniedza, jo saistībā ar iespējamu dronu uzbrukumu Sočos tika liegta gaisa kuģu uzņemšana.
Sākotnēji lidmašīna ap plkst. 21.00 veica ārkārtas nolaišanos Astrahaņā. Plkst. 23.00 gaisa kuģis veica otru mēģinājumu doties uz galamērķi, taču lidojumu ierobežojumi tika ieviesti atkārtoti. Šī iemesla dēļ lidmašīnai vajadzēja mainīt maršrutu un nolaisties Mineraļnije Vodi pilsētas lidostā.