Latvijas sieviešu basketbola izlases treneris atklāj galvenos iemeslus pārliecinošajai uzvarai pār Slovēniju
Latvijas izlase 2027. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas mačā ar Slovēnijas valstsvienību, kurā izdevās izcīnīt pārliecinošu uzvaru, spēlēja tādā stilā, kā vēlējās - ātru, kolektīvu basketbolu, trešdien pēc panākuma sacīja galvenais treneris Matīss Rožlapa
Jau vēstīts, ka Latvijas sieviešu izlase bija pārāka ar 79:53 (20:21, 18:17, 27:7, 14:8), revanšējoties par zaudējumu abu komandu pirmajā duelī novembrī. Latvijas izlasē ar 21 punktu rezultatīvākā bija Kitija Laksa, 15 punktus guva Aleksa Gulbe, bet 14 punktus pievienoja Kate Vilka.
"Pats spēles sākums aizsardzībā nesanāca, kā gribējām. Lai taktika nostrādātu, jādarbojas ar 100% atdevi," pēc uzvaras teica Rožlapa. "Pozitīvi, ka spēlētājas no soliņa iesaistījās ar lielu enerģiju, cīnījās par katru bumbu. Uzbrukumā centāmies spēlēt ātru, kolektīvu basketbolu, kurā katrai spēlētājai bija jābūt gatavai uzņemties iniciatīvu un uzbrukt. Lielajā pārtraukumā runājām par to, ka, novēršot problēmas aizsardzībā, būs labas izredzes un meitenes laukumā to pierādīja." Kā norādīja treneris, laukumā bija jūtama enerģija, aktīva cīņa, nepārtraukts spiediens uz bumbu, un tas bija stils, kādā viņš vēlas, lai komanda spēlē.
Tikmēr viesu komandas galvenais treneris Davids Gaspars atzina, ka Latvijas izlase aizvadīja ļoti labu spēli. "Zinājām, ka mums būs darīšana ar ļoti agresīvu aizsardzību un fizisku spēli. Pirmajā puslaikā bijām cīņā un spēlējām tā, kā gatavojāmies," uz maču atskatījās Slovēnijas izlases stūrmanis. "Otrajā puslaikā sabrukām fiziski un psiholoģiski. Taču tas nav mūsu īstais līmenis un gatavosimies, lai nākamajos mačos to pierādītu laukumā."
Savukārt Latvijas izlases kapteine Vilka pēc mača atklāja, ka spēles sākums komandai neizdevās, jo aizsardzībā tika spēlēts pārāk pasīvi. Otrajā puslaikā spēle aizsardzībā tika uzlabota un parādījās arī labs uzbrukums. "Lai saglabātu šādu noskaņu arī nākamajā spēlē, jābūt disciplīnai, jāturas pie ieradumiem, jātic sev un veidam, kā gribam spēlēt," teica Vilka. "Mums ir komanda, kurā visas var cīnīties aizsardzībā, visas var gūt punktus no tuvuma un tālienes. Tā ir mūsu priekšrocība."
Latvijas basketbolistes novembrī pirmajās kvalifikācijas spēlēs ar 89:47 pārspēja Igauniju un ar 89:62 uzvarēja Nīderlandi, taču ar 66:77 piekāpās Slovēnijai. Tikmēr Slovēnija pēc uzvaras pār Latviju ar 87:65 guva panākumu pār Igauniju un ar 76:86 zaudēja Nīderlandei.
Ar trim uzvarām četrās spēlēs latvietes kļuvušas par grupas līderēm. Otrajā pozīcijā arī ar trim panākumiem ir Nīderlande, kurai ar divām uzvarām seko Slovēnija, bet Igaunijas basketbolistes četrās spēlēs piedzīvojušas tikai zaudējumus. Nākamo maču Latvijas izlase aizvadīs sestdien izbraukumā, kad tiksies ar Nīderlandi, bet 17. martā Tallinā spēkosies ar Igauniju.