Slovākijas hokeja izlase uz Šveici ved divus šosezon NHL spēlējušus hokejistus
Slovākijas vīriešu hokeja izlasei šogad pasaules čempionātā palīdzēs divi spēlētāji, kuri šosezon kāpuši uz Nacionālās hokeja līgas (NHL) ledus - uzbrucēji Martins Pospīšils no Kalgarī "Flames" un Ādams Sikora no Ņujorkas "Rangers".
26 gadus vecais Pospīšils šosezon "Flames" rindās 22 spēlēs sakrāja trīs (1+2) punktus, bet 21 gadu vecais Sikora "Rangers" sastāvā 11 mačos tika pie četriem (3+1) punktiem, sezonas lielāko daļu pavadot fārmklubā Amerikas hokeja līgā (AHL).
Slovāku lielākā zvaigzne Jurajs Slafkovskis no Monreālas "Canadiens" vēl piedalās Stenlija kausa izcīņā, bet pārējie seši šosezon NHL spēlējušie hokejisti čempionātā dažādu apsvērumu dēļ nepiedalīsies.
Slovāku sastāvā pasaules čempionātam ir iekļauti vēl četri spēlētāji no AHL klubiem, bet lielākā daļa - deviņi hokejisti - pārstāv Čehijas ekstralīgu.
Pasaules čempionāts hokejā no 15. līdz 31. maijam norisināsies Cīrihē un Fribūrā, Šveicē. Slovākijas izlase spēlēs B grupā Fribūrā, kur pretiniekos būs Kanāda, Dānija, Itālija, Norvēģija, Slovēnija, Čehija un Zviedrija.
Slovākijas hokeja izlases sastāvs:
vārtsargi - Ādams Gajans (Minesotas-Dūlutas universitāte, NCAA), Samuels Hlavajs (Aiovas "Wild", AHL), Eugens Rabčans ("Banska Bystrica");
aizsargi - Františeks Gajdošs (Litvīnovas "Verva", Čehija), Viljams Kmecs (Hendersonas "Silver Knights", AHL), Samuels Kņažko (Vītkovices "Ridera", Čehija), Patriks Kohs (Tršinecas "Ocelarzi", Čehija), Jakubs Meliško (Mihalovces "Dukla"), Luka Radivojevičs (Bostonas koledža, NCAA), Mislavs Rosandičs ("Košice"), Maksims Štrbāks (Mičiganas valsts universitāte, NCAA);
uzbrucēji - Sebastiāns Čederle ("Nitra"), Martins Hromjaks (Ontario "Reign", AHL), Martins Faško-Rudass, Servācs Petrovskis (abi - Liberecas "Bili Tygrzi", Čehija), Mareks Hrivīks (Vītkovices "Ridera", Čehija), Andrejs Kolārs, Kristiāns Pospīšils (abi - Brno "Kometa", Čehija), Ādams Liška (Čerepovecas "Severstaļ", KHL), Filips Mešārs (Lavālas "Rocket", AHL), Jakubs Mināriks (Karlovi Varu "Energie", Čehija), Aurels Naušs ("Poprad"), Olivers Okuliars (Šellefteo AIK, Zviedrija), Martins Pospīšils (Kalgarī "Flames", NHL), Ādams Sikora (Hartfordas "Wolf Pack", AHL).