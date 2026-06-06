Notiks vērienīgas izmaiņas Valdemārpils, Mērsraga un Dundagas skolās
28. maijā Talsu novada domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu par izmaiņām izglītības iestāžu tīklā, nosakot Valdemārpils, Mērsraga un Dundagas vidusskolu turpmāko likteni, informē pašvaldībā.
Šie lēmumi pieņemti, pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktajiem kritērijiem un valsts īstenoto skolu tīkla reformu, lai racionāli izmantotu pašvaldības līdzekļus un nodrošinātu kvalitatīvu izglītību novada jauniešiem.
Valdemārpils vidusskola kļūs par pamatskolu
Jau no šī gada 1. septembra Valdemārpils vidusskola turpinās darbu pamatskolas statusā. Valsts prasības nosaka, ka 10.–12. klašu posmā jāmācās vismaz 54 skolēniem (pieļaujama 10% svārstība), taču šajā mācību gadā vidusskolā izglītojas tikai 12 jaunieši. Lai turpinātu vidējās izglītības ieguvi, audzēkņi varēs doties uz Talsu Valsts ģimnāziju (17 km), Talsu 2. vidusskolu (17 km), Rojas vidusskolu (22 km) vai Dundagas vidusskolu (27 km), izmantojot ērto sabiedriskā transporta satiksmi.
Mērsraga vidusskolas pakāpeniska reorganizācija
Mērsraga vidusskolu par pamatskolu pārveidos pakāpeniski līdz 2028. gada 1. septembrim. Nākamajā mācību gadā izglītības iestāde vairs neuzņems audzēkņus 10. klasē, bet no aiznākamā gada jaunieši tajā vairs nemācīsies arī 11. klasē. Šobrīd skolas vidusskolas posmā mācās 23 skolēni. Turpmāk Mērsraga pagasta jaunieši vidējo izglītību varēs iegūt Talsu Valsts ģimnāzijā (45 km), Talsu 2. vidusskolā (43 km) vai Rojas vidusskolā (27 km).
Kāpēc pārmaiņas ir nepieciešamas?
Lai abās vidusskolās pilnvērtīgi finansētu pedagogu atalgojumu un uzturētu vidējās izglītības programmas, Talsu novada pašvaldībai šīs izmaksas būtu jāsedz no sava budžeta 100% apmērā. Tas nozīmētu aptuveni 150 000 EUR lielus papildu izdevumus mācību gadā katrai no skolām. Tā kā tuvākajā laikā nepieciešamais skolēnu skaits netiks sasniegts, šāds finansiālais slogs būtu ilgtermiņa, turklāt no 2027. gada 1. janvāra izmaksas ik gadu pieaugtu par aptuveni -5 %.
Dundagas vidusskola darbu turpinās
Atšķirīga situācija ir Dundagas vidusskolā, kura turpinās darbu, pateicoties piešķirtajam pieejamības skolas statusam. Lai gan nākamajā mācību gadā vidusskolas posmā vēl nebūs valsts noteikto 30 skolēnu, demogrāfiskie rādītāji liecina, ka turpmākajos gados bērnu skaits atkal būs pietiekams. Pašvaldība nākamajā mācību gadā piemaksās pedagogu algām un līdz 2027. gada 30. jūnijam rūpīgi sekos līdzi audzēkņu skaitam. Ja tomēr nepieciešamais 30 skolēnu slieksnis 10–12. klasēs netiks sasniegts, 2027. gadā pašvaldība lems arī par šīs skolas pārveidi par pamatskolu.
„Lēmumi par skolu tīkla sakārtošanu nekad nav viegli, taču tie ir nepieciešami atbildīgai pašvaldības budžeta plānošanai un kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai ilgtermiņā. Mēs esam rūpīgi izvērtējuši katras skolas situāciju un raduši risinājumus, kas ir labākie mūsu jauniešiem un visam novadam,” norāda Talsu novada domes priekšsēdētājs Ansis Bērziņš.
Plašāku informāciju par domes sēdē pieņemtajiem lēmumiem aicinām skatīties Talsu novada domes priekšsēdētāja Anša Bērziņa video uzrunā šeit.