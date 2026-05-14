Itālijas hokeja izlase uz pasaules čempionātu ved Dominikānā dzimušu hokejistu
Itālijas vīriešu hokeja izlases sastāvā pasaules čempionātā būs vairāk nekā desmit ārvalstīs dzimuši hokejisti, tostarp deviņi no Kanādas, liecina vienības nosauktais spēlētāju saraksts.
No 25 izlasē iekļautajiem spēlētājiem dalībai pasaules čempionātā bez deviņiem kanādiešiem ir arī viens spēlētājs, kurš dzimis ASV, viens - Dominikānas Republikā un viens Zviedrijā.
Hokejam pavisam eksotiskajā Dominikānas Republikā dzimis 19 gadus vecais aizsargs Gabriels Nics, kurš nākamo sezonu aizvadīs spēcīgā Somijas kluba HPK sistēmā, bet zviedru izcelsmes ir centra uzbrucējs Mīkaels Frīklunds, kurš savu karjeru arī sācis šajā hokeja lielvalstī un divas sezonas pavadījis arī Zviedrijas virslīgā.
Itālijas izlase spēcīgāko divīzijā atgriezusies pēc vairāku gadu pārtraukuma. Pēdējo reizi elites grupā itāļi spēlēja 2022. gadā.
Pasaules čempionāts hokejā no 15. līdz 31. maijam norisināsies Cīrihē un Fribūrā, Šveicē. Itālijas izlase spēlēs B grupā Fribūrā, kur pretiniekos būs Kanāda, Dānija, Slovēnija, Norvēģija, Slovākija, Čehija un Zviedrija.
Itālijas hokeja izlases sastāvs:
vārtsargi - Davide Fadāni ("Kloten", Šveice), Kolins Furlongs ("Rittner Buam"), Džeikobs Smits (Anžē "Ducs", Francija);
aizsargi - Karmine Buono ("Gherdeina"), Dilans Di Perna ("Bolzano"), Gregorio Džoss ("Asiago"), Gabriels Nics ("Bressanone"), Fils Pjetroniro (Kladno "Rytiri", Čehija), Peters Špornbergers ("Indolstadt", Vācija), Alekss Trivelato (Švenningenes "Wild Wings", Vācija), Luka Dzanata ("Pustertal");
uzbrucēji - Metjū Bredlijs, Kristiano Didžačinto, Luka Frigo, Daniels Mantenuto, Braiss Mislijs (visi - "Bolzano"), Tomāzo De Luka ("Ambri Piotta", Šveice), Ivans Deluka, Mīkaels Friklunds, Matiass Mantingers, Tomijs Purdelers, Niks Saračīno (abi - "Pustertal"), Nikolo Mansueto ("Sierre", Šveice), Alesandro Segafredo (Cīrihes "Lions", Šveice), Marko Dzaneti ("Lugano", Šveice).