Latvijas klubi atzīst igauņu pārākumu: "Liepāja" un LU piekāpjas Igaunijas komandām
"Latvijas Universitāte" (LU) un "Liepāja" trešdien "Optibet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) spēlēs atzina Igaunijas komandu pārākumu.
"Liepāja" izbraukumā ar 71:76 (22:17, 21:24, 20:19, 8:16) zaudēja "Viimsi".
Liepājniekus no zaudējuma neglāba Ksavjers Dusels, kurš guva 24 punktus un izcīnīja sešas bumbas zem groziem, Iļja Kurucs maču noslēdza ar 14 punktiem un septiņām atlēkušajām bumbām, kamēr pie 11 punktiem tika Emīls Krūmiņš.
Starp laukuma saimniekiem ar 20 punktiem un astoņām bumbām zem groziem izcēlās Kevins Beikers.
"Viimsi" ar septiņām uzvarām un 16 neveiksmēm ieņem desmito vietu, kamēr "Liepāja" ar četriem panākumiem 24 mačos atrodas 12. pozīcijā.
LU viesos ar 92:109 (25:23, 20:31, 25:23, 22:32) piekāpās Tallinas "TalTech"/"Alexela".
Latvijas vienībā rezultatīvākais ar 23 gūtajiem punktiem bija Džeilens Millers, Stailss Trinitijs pievienoja 16 punktus un sešas atlēkušās bumbas, bet vēl 15 punktus guva Maiks Adevunmi.
Mājinieku panākumu ar 18 punktiem sekmēja Olivers Sūrorgs un Tormi Nītss, kurš arī izcīnīja desmit bumbas zem groziem.
Tallinas basketbolisti ar 16 uzvarām 24 mačos turnīra tabulā ieņem septīto vietu, kamēr LU ar bilanci 3-19 ierindojas 13. pozīcijā 14 komandu konkurencē.
LIBL Latviju šosezon pārstāv "Latvijas Universitāte", "Liepāja", "Ogre", "Rīgas zeļļi", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola", "Ventspils" un "VEF Rīga", bet Igauniju - Keilas "Coolbet", Tallinas "Kalev"/"Cramo", "Keila", Tallinas "TalTech"/"Alexela", "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits", Pērnavas "Transcom" un "Viimsi".
Pamatturnīrā komandas izspēlē divus apļus, astoņām labākajām iekļūstot ceturtdaļfinālā un cīnoties par vietu finālčetriniekā.
Latvijas un Igaunijas labākie vīriešu basketbola klubi apvienotā čempionātā pirmo reizi spēlēja 2019. gada sezonā, kad sacensībās piedalījās 15 komandas. Finālčetrinieka turnīrā par līgas pirmajiem uzvarētājiem kļuva "Ventspils" basketbolisti.
Pagājušajā sezonā par čempioni kļuva "VEF Rīga".