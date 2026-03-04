Latvijas ratiņkērlingisti paralimpisko spēļu pirmajā mačā atzīst ASV pārākumu
Latvijas ratiņkērlingisti Polīna Rožkova un Agris Lasmans trešdien Milānas un Kortīnas paralimpisko spēļu ratiņkērlinga turnīra jaukto pāru sacensību pirmajā mačā piedzīvoja zaudējumu.
Latvijas ratiņkērlingisti ar 6:11 atzina ASV dueta pārākumu.
Pēc pirmajiem diviem endiem latvieši bija iedzinējos ar 0:3, bet trešajā endā Latvijas duets guva četrus punktus, uz ko amerikāņi atbildēja ar vēl trīs punktiem ceturtajā endā.
Nākamajos divos endos pa punktam nopelnīja Latvijas vienība, panākot neizšķirtu 6:6. Septītajā endā pie punkta tika amerikāņi, un astotajā endā latviešiem neizdevās gūt punktus, kamēr ASV duets tika pie vēl četriem un izcīnīja drošu uzvaru.
Turpinājumā Latvijas duets spēkosies ar Ķīnu, Lielbritāniju, Igauniju, Itāliju, Dienvidkoreju un Japānu. Četras labākās komandas turpinās cīņu par godalgām.
Paralimpiskajās spēlēs ratiņkērlinga sacensībās startēs arī Latvijas jauktā komanda, kuras sastāvā būs Elija Asniņa, Linda Meijere, Adelaida Killiana, Ojārs Briedis un Sergejs Djačenko. Latvijas izlase sacensības sāks sestdien.
Milānas un Kortīnas paralimpiskās spēles norisināsies līdz 15. martam.