Latvijas basketbolisti mēģinās revanšēties poļiem par sirdi plosošo zaudējumu
Latvijas vīriešu basketbola izlase šodien Gdiņā 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas mačā tiksies ar Poliju, cenšoties revanšēties par piektdien mājās pēdējā sekundē piedzīvoto zaudējumu.
Mačs sāksies plkst. 21.30, un tiešraidē to pārraidīs kanālā LTV7. Latvijas basketbolisti piektdien zaudēja ar rezultātu 82:84, Polijai uzvaru nodrošinot naturalizētajam amerikānim Džordanam Loidam. Kopumā Loids uzvarētājiem guva 37 punktus, aizvadot trešo rezultatīvāko spēli vēsturē Pasaules kausa kvalifikācijas Eiropas zonas ietvaros.
Latvijas spēle pret Poliju, kas beidzās ar sirdi plosošu pretinieku tālmetienu; 27.02.2026.
Latvijas vīriešu basketbola izlase piektdien savā laukumā cieta pēdējās sekundes zaudējumu 2027. gada Pasaules kausa kvalifikācijas mačā pret Poliju.
Polija spēli balstīja uz divu spēlētāju pienesumu - ja Loids guva 37 punktus, tad Mateušs Poņitka piebalsoja ar 27. Latvijas rindās savu rezultatīvāko spēli valstsvienībā aizvadīja Artūrs Strautiņš, kuram tā bija pirmā spēle izlasē pēc pārcietās ceļgala krustenisko saišu traumas. Viņš maču pabeidza ar 27 punktiem, turklāt bija tuvu, lai kļūtu par spēles varoni - 3,7 sekundes līdz pamatlaika beigām trīs punktu gājiens deva vadību Latvijai.
Ar 19 punktiem izcēlās Rihards Lomažs, kurš bija izteikti neapmierināts ar tiesneses darbu spēlē pret Latviju, neslēpjot savu kritiku nedz pēcspēles komentārā LTV, nedz pēcspēles preses konferencē. Savukārt ar 16 punktiem, visus tos gūstot pirmajā puslaikā, izcēlās Mārcis Šteinbergs. Latvijas sastāvs būs nemainīgs - spēlē piedalīsies tie paši 12 basketbolisti, kuri piektdien.
F grupā pēc trīs spēlēm Polijai ir trīs uzvaras, Nīderlandei - divas, Latvijai - viena, bet Austrija cietusi trīs zaudējumus. Otrajā posmā iekļūs pirmo trīs vietu ieguvējas, ņemot līdz visu izcīnīto spēļu bilanci. Pirmajās kvalifikācijas spēlēs, kas tika aizvadītas novembrī, latvieši ar 78:86 zaudēja Nīderlandei un ar 89:68 pārspēja Austriju. Tikmēr poļi ar 90:78 apspēlēja Austriju un ar 85:83 guva panākumu pār Nīderlandi.
F grupas trīs labākās komandas, ņemot līdzi visu spēļu rezultātus, otrajā posmā apvienosies ar E grupas (Vācija, Horvātija, Izraēla, Kipra) labāko trijnieku. Trīs labākās komandas iegūs tiesības spēlēt Pasaules kausa finālturnīrā Katarā.
Latvijas vīriešu basketbola izlases sastāvs:
Kristaps Ķilps ("VEF Rīga"), Roberts Blumbergs (Izmiras "Petkim Spor", Turcija), Klāvs Čavars (Baku "Sabah", Azerbaidžāna), Artūrs Kurucs (Lugo "Rio Breogan", Spānija), Toms Leimanis (Reikjavīkas KR, Islande), Rihards Lomažs, Kārlis Šiliņš (abi - Klaipēdas "Neptūnas", Lietuva), Mareks Mejeris (Lielpolijas Ostruvas "Stal", Polija), Toms Skuja (Ludvigsburgas "Riesen", Vācija), Mārcis Šteinbergs (Manrezas "Baxi", Spānija), Artūrs Strautiņš (Tortonas "Derthona", Itālija), Kristers Zoriks ("Udine", Itālija).
Polijas vīriešu basketbola valstsvienības sastāvs:
Jakubs Garbačs, Kamils Lačinskis, Jaroslavs Ziskovskis (visi - Gdiņas "Arka"), Tomašs Gjelo, Pšemislavs Zolnerevičs (abi - Ščecinas "King"), Džordans Loids (Stambulas "Anadolu Efes", Turcija), Blažejs Kulikovskis, Jakubs Urbaņaks (Vroclavas "Šlask"), Dominiks Oleiničaks (Tortonas "Derthona", Itālija), Andžejs Pluta (Varšavas "Legia"), Mateušs Ponitka (Stambulas "Bahcesehir", Turcija), Mihals Sokolovskis ("Karsiyaka", Turcija).