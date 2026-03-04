Spānijas premjers atbild uz Trampa draudiem: "Nevar spēlēt krievu ruleti ar miljoniem cilvēku likteņiem"
Spānijas valdības nostāja ir - karam nē, trešdien uzrunā televīzijā sacīja Spānijas premjerministrs Pedro Sančess, atbildot uz ASV prezidenta Donalda Trampa draudiem apturēt tirdzniecību ar Spāniju pēc Madrides atteikšanās atbalstīt ASV uzbrukumu Irānai.
"Spānijas valdības nostāju var apkopot pāris vārdos: karam nē," sacīja premjers.
"Mēs nebūsim līdzdalīgi tajā, kas ir kaitīgs pasaulei un pretrunā ar mūsu vērtībām un interesēm, tikai aiz bailēm no atmaksas," pauda Sančess.
"Mēs esam pret šo katastrofu," sacīja premjers, norādot, ka viņa nostājai piekrīt "daudzas citas valdības" un "miljoniem pilsoņu visā Eiropā, Ziemeļamerikā un Tuvajos Austrumos, kas nevēlas vēl lielāku karu vai nedrošību rīt".
Otrdien Tramps kritizēja Madridi par atteikumu atļaut ASV izmantot bāzes Spānijas dienvidos, lai veiktu uzbrukumus Irānai.
"Spānija ir rīkojusies briesmīgi," Tramps sacīja tikšanās laikā ar Vācijas kancleru Frīdrihu Mercu, piebilstot, ka viņš ir licis finanšu ministram Skotam Besentam "pārtraukt visus darījumus" ar Spāniju.
Savā trešdienas uzrunā Sančess aicināja ASV, Izraēlu un Irānu pārtraukt karu, kamēr nav par vēlu, sakot: "Nevar atbildēt uz vienu nelikumību ar citu, jo tā sākas cilvēces lielās katastrofas."
"Nevar spēlēt krievu ruleti ar miljoniem cilvēku likteņiem. Neviens droši nezina, kas notiks tagad. Pat to [valstu], kas uzsāka pirmo uzbrukumu, mērķi ir neskaidri," norādīja premjers.
"Taču mums ir jābūt gataviem, kā saka [kara] atbalstītāji, ka šis būs ilgs karš ar daudziem upuriem un līdz ar to arī ar nopietnām ekonomiskām sekām pasaules mērogā," pauda Sančess.
Brīdinot par draudošajām briesmām, premjers atgādināja par 2003. gada ASV iebrukumu Irākā, ko atbalstīja viņa konservatīvais priekšgājējs Hosē Marija Asnars.
Lai gan šis karš, kā toreiz tika apgalvots, bija iecerēts, lai "likvidētu [Irākas līdera] Sadama Huseina masu iznīcināšanas ieročus, ieviestu demokrātiju un garantētu globālo drošību", tā vietā tas ir "izraisījis lielāko nedrošības vilni, kādu mūsu kontinents ir piedzīvojis kopš Berlīnes mūra krišanas", norādīja Sančess.
Spānijas valdības galvenais pienākums ir savu pilsoņu dzīvi aizsargāt un uzlabot, nevis izmantot ģeopolitiku cinisku mērķu sasniegšanai vai gūtu peļņu no kara, pauda premjers.
"Ir absolūti nepieņemami, ka tie līderi, kas nespēj pildīt šo pienākumu, izmanto kara dūmu aizsegu, lai slēptu savu neveiksmi un pa tam lāgam piepildītu kabatas dažiem izredzētajiem - tiem pašiem, kam vienmēr, vienīgajiem, kas gūst peļņu, kad pasaule pārstāj būvēt slimnīcas un sāk raķešu ražošanu," sacīja Sančess.