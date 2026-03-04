Karojot pret Irānu, ASV izdara ko tādu, ko kaujaslaukā neatkārtoja kopš Otrā pasaules kara
ASV aizsardzības ministrs Pīts Hegsets paziņojis, ka ASV zemūdene Indijas okeānā izšāva torpēdu un nogremdēja Irānas karakuģi, vēsta "BBC".
Pīts Hegsets teica: "Irānas karakuģis domāja, ka starptautiskajos ūdeņos ir drošībā, bet ASV torpēda tam trāpīja un kuģi nogremdēja." ASV aizsardzības ministrs neizpauda nogrimušā Irānas kuģa nosaukumu.
Taču iepriekš Šrilankas jūras spēki ziņoja, ka Indijas okeānā nogrimis kuģis "IRIS Dena", un aptuveni 140 cilvēki, kuri atradās uz tā, ir pazuduši bez vēsts.
Kopumā uz kuģa atradušies 180 cilvēki. 30 irāņu jūrnieki nogādāti slimnīcā Šrilankas ostas pilsētā Gallē.
Tikmēr ziņu aģentūra "Reuters" vēsta, atsaucoties uz trim informētiem avotiem, ka Irānas kurdu kaujiniekiem pēdējo dienu laikā bijušas sarunas ar ASV par iespējām un veidiem, kā uzbrukt Irānas drošības spēkiem valsts rietumu daļā.
Šādas operācijas sagatavošana jau ir sākusies, un tās mērķis ir radīt apstākļus režīma oponentu sacelšanās sākšanai.
Kurdu formējumi ir lūguši ASV militāro atbalstu, un arī Irākas līderi Erbīlā un Bagdādē pēdējās dienās ir sazinājušies ar Trampa administrāciju, teikuši "Reuters" avoti.
Ziņu aģentūra nevarēja gūt neatkarīgu apstiprinājumu tam, cik lielā mērā ASV Centrālās izlūkošanas pārvalde (CIP) ir iesaistīta operācijas plānošanā, vai tā ir nodrošinājusi ieročus un vai ASV spēki plāno iebrukt Irānā kopā ar kurdu grupējumiem.