Latvijas vārtsargs Gusravs Dāvis Grigals.
Hokejs
Šodien 23:11
Pārliecinoša uzvara Somijā: Latvijas vārtsargs Gustavs Dāvis Grigals atvaira 18 metienus un sekmē "SaiPa" triumfu
Latvijas vārtsargs Gustavs Dāvis Grigals svētdien Somijas hokeja čempionāta spēlē atvairīja 18 metienus un palīdzēja Lapēnrantas "SaiPa" tikt pie panākuma.
"SaiPa" vieos ar 5:2 (1:1, 1:0, 3:1) uzvarēja Helsinku HIFK.
Grigals tika galā ar 18 no 20 metieniem, atvairot 90% raidījumu.
Šosezon Latvijas vārtsargs laukumā Somijas čempionātā devies 25 mačos, vidēji spēlē savos vārtos ielaidis 2,64 ripas, atvairījis 89,69% metienu un ticis pie viena "sausā" mača.
No latviešu pārstāvētajām komandām visaugstāk turnīra tabulā, otrajā vietā, ir Lapēnrantas "SaiPa".
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva Kuopio "KalPa".