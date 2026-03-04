Traģēdija Imantā: piemājas grāvī bez dzīvības pazīmēm atrasta sieviete; kaimiņš notikušo pamanījis par vēlu. VIDEO
Foto: Shutterstock
Piemājas grāvī noslīkusi sieviete.
112

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Vakar Rīgā, Imantas apkaimē, noticis traģisks nelaimes gadījums – tīrot piemājas notekūdeņu caurteku, ar ūdeni pilnā grāvī iekritusi un noslīkusi sieviete.

Kā ziņo raidījums "Degpunktā",  nelaime notikusi ap pusdienlaiku. Brīdī, kad kundze iekritusi ūdenī, tuvumā nav atradies neviens cilvēks, kurš spētu nelaimē nonākušajai palīdzēt.

Pēc aptuveni pārdesmit minūtēm sievieti grāvī bez dzīvības pazīmēm atradis kaimiņš.

Plašāk pievienotajā video:

