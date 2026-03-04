"Prioritāte būs ģimenēm ar bērniem!" Gatavojas Latvijas valstspiederīgo repatriācijai no Apvienotajiem Arābu Emirātiem
Ārlietu ministrija (ĀM) kopā ar Satiksmes ministriju (SM) gatavo Ministru kabineta rīkojumu par Latvijas nacionālās lidsabiedrības "airBaltic" reisu nodrošināšanu Latvijas valstspiederīgo repatriācijai no Apvienotajiem Arābu Emirātiem (AAE), liecina ĀM ieraksts sociālajos tīklos.
Evakuācijā prioritāte tikšot dota mazaizsargātām personām un ģimenēm ar bērniem.
ĀM uzsver, ka drošības situācija Ēģiptē patlaban nav mainījusies. ASV vēstniecības Ēģiptē, Latvijas un citu Eiropas Savienības dalībvalstu ceļojuma brīdinājumi nav mainījušies.
ĀM akcentē, ka ir grūti paredzēt turpmāko situācijas attīstību Tuvo Austrumu reģionā, tāpēc katram ceļotājam ir rūpīgi jāizvērtē brauciena nepieciešamība. Turklāt Ēģiptes gaisa telpa ir atvērta, taču, slēdzot citu valstu gaisa telpas, var rasties neplānotas izmaiņas reisos uz un no Ēģiptes.
Atbilstoši otrdien ĀM sniegtajai informācijai Konsulārajā reģistrā īstermiņa ceļojumus uz reģionu reģistrējuši 676 valstspiederīgie. Visvairāk - 576 - atrodas Apvienotajos Arābu Emirātos, 30 - Izraēlā, 25 - Katarā, 21 - Omānā, astoņi - Kuveitā, seši - Saūda Arābijā, pa pieciem - Bahreinā un Jordānijā.
Gaisa telpa virs Tuvo Austrumu valstīm, izņemot Omānu, joprojām ir slēgta un regulāri tiek izsludinātas gaisa trauksmes, informēja ĀM.
ĀM iepriekš atzīmēja, ka arī citas Eiropas Savienības dalībvalstis aktīvi izskata iespējas palīdzēt saviem valstspiederīgajiem izceļot no reģiona, prioritāri atbalstot tos, kam tas visvairāk nepieciešams, piemēram, personām ar veselības problēmām.
ĀM aicina ceļotājus reģistrēties Konsulārajā reģistrā portālā "Latvija.gov.lv" vai lietotnē "Ceļo droši". Ārkārtējā situācijā nekavējoties ir jāsazinās ar ĀM Konsulārā departamenta diennakts dežurantu pa tālruni +371 26337711 vai e-pastu "palidziba@mfa.gov.lv".
Jau rakstīts, ka Izraēla un ASV sestdien sāka triecienus Irānai, un raķešu uzbrukumos cietusi gan galvaspilsēta Teherāna, gan citas pilsētas. Irāna veikusi prettriecienus Izraēlai, kā arī ASV militārajiem objektiem Bahreinā un citās Persijas līča valstīs.
Kopš uzbrukuma sākuma Irānā Izraēlas un ASV triecienos nogalināti 787 cilvēki, otrdien pavēstīja Irānas Sarkanais Pusmēness.
Eiropas pilsoņu atgriešana mājās no Tuvajiem Austrumiem
Vairākas Eiropas valstis ir sākušas organizēt pirmos lidojumus savu pilsoņu evakuācijai no Tuvajiem Austrumiem, saasinoties karam šajā reģionā.