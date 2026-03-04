Lielā daļā Kubas pārtraukta elektroapgāde.
Šodien 22:57
Kuba piedzīvo vienu no smagākajām krīzēm valsts vēsturē - miljoniem cilvēku palikuši bez elektrības
Divas trešdaļas Kubas, tai skaitā galvaspilsēta, trešdien palikušas bez elektroapgādes, paziņojis nacionālais elektroapgādes uzņēmums UNE.
Elektroapgādes pārtraukumu izraisīja problēma Antonio Giterasa elektrostacijā, kas ir viena no lielākajām elektrostacijām Kubā. Elektroapgāde traucēta Kubas vidienē un rietumos.
Elektroenerģijas padeves pārtraukumi Kubā notiek regulāri un ilgst līdz pat 20 stundām.
Krīze saasinājusies kopš 3. janvāra, kad ASV militārā operācijā gāza Kubas galveno sabiedroto, Venecuēlas prezidentu Nikolasu Maduro.
Maduro administrācija piegādāja aptuveni pusi no Kubas izmantotās degvielas.
Pēc Maduro sagūstīšanas un aizvešanas uz ASV, kur viņš tiks tiesāts par narkotiku kontrabandu, Vašingtona ieviesa naftas embargo Kubai, bet vēlāk to atviegloja, ņemot vērā citu Karību jūras reģiona valstu brīdinājumus, ka tas var izraisīt Kubas ekonomikas sabrukumu.