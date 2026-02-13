"Tev vajadzēja būt paralizētam!" Bobslejists Renārs Grantiņš stāsta par šausminošo kritienu olimpiskajās spēlēs
Bobslejists Renārs Grantiņš Latvijas Bobsleja un skeletona federācijai detalizēti izklāstījis, cik nopietnu traumu viņš guva pirmajā treniņbraucienā pirms olimpiskajām spēlēm.
Jau ziņots, ka kritiena dēļ pirmajā treniņbraucienā Kortīnas olimpiskajā trasē debiju nozīmīgajās sacensībās nepiedzīvoja bobsleja pilots Renārs Grantiņš. Pēc kritiena gan netika konkretizēta viņa trauma, taču nedēļu vēlāk viņš pats Latvijas Bobsleja un skeletona federācijai uzticējis savu skaudro stāstu.
"Treniņā piedzīvoju neveiksmīgu kritienu – kļūda nebija liela, no tās varēja arī izvairīties, bet, tā kā tas bija pirmais brauciens, nepietiekami noreaģēju. Kritiena brīdī mana galva palika ārpus bobsleja kamanām, un es to nevarēju dabūt atpakaļ iekšā. Kad pienāca desmitā, vienpadsmitā virāža, saņēmu spēcīgu sitienu pa ķiveres kakla daļu un tajā brīdī zaudēju jušanu ķermeņa labajā pusē," par liktenīgo kritienu atceras Grantiņš.
"Visa brauciena laikā biju pie samaņas, bet jutu, ka labā puse nestrādā. Aizslīdot līdz trases galam, stūmējs Dāvis Kaufmanis izkāpa ārā un noķēra kamanas, lai tās neturpinātu slīdēt atpakaļ. Uzreiz arī pats izkāpu no boba, cik nu spēju, jo labā puse joprojām īsti nestrādāja – to atkal sāku just pēc aptuveni desmit minūtēm, taču nevarētu teikt, ka tā darbojās pilnvērtīgi. Turpat trasē mani iepakoja, uzlika šinu un aizveda uz medicīnas punktu, kur konstatēja, ka ar mani noticis kaut kas nopietns."
Viss beidzies laimīgi pēc tik nopietna negadījuma . Renārs Grantiņu smaida, kaut neiroķirurgs nskamajā dienā apsveicis ar piedzimšanu no jauna . pic.twitter.com/2aqSvxUhem— Māris Rīmenis (@MekijsNazis) February 12, 2026
"Pēc tam mani aizveda uz Kortīnas slimnīcu, kur veica sonogrāfiju un secināja, ka situācija ir nopietna – sestais kakla skriemelis ir izbīdījies no vietas un pārrautas saites. Tika pieņemts lēmums mani vest uz Trevīzo slimnīcu operācijai. Uz Trevīzo bija paredzēts lidot ar helikopteru, taču nelabvēlīgu laikapstākļu dēļ plānus nācās mainīt, un jau pēc stundas ar auto tiku aizvests uz slimnīcu – paldies par to šoferim. Man veica magnētisko rezonansi, un pēc tās mani nogādāja operāciju zālē," dramatiskos notikumus atceras Grantiņš.
Operācija bijusi sekmīga, turklāt saņemts komentārs arī no daktera. Izrādījās, Grantiņš varēja arī kļūt par invalīdu. "Jau nākamajā dienā pēc operācijas jutos daudz labāk. Pie manis pienāca ārsts un teica: 'Tev vajadzēja būt paralizētam. Vienīgais, kas tevi izglāba, ir tavi kakla muskuļi – ja tie nebūtu tik attīstīti, skriemelis būtu izbīdījies pilnībā, un tu būtu invalīds.""
Sagaidāms, ka Grantiņš tuvākos mēnešus veltīs fizioterapijai. "Tagad jau ir daudzmaz labi. Labā puse ir atjaunojusies apmēram par 70–75%, jūtamība ir atgriezusies pilnībā. Tālāk sekos darbs ar fizioterapeitu un tikšanās ar ārstu, lai lemtu par turpmāko rehabilitācijas plānu. Paredzams divus līdz trīs mēnešus ilgs rehabilitācijas posms, pēc kura varēšu atgriezties sportā."
Latviju olimpiskajās spēlēs bobslejā pāŗstāvēs tikai Jēkabs Kalenda divnieku un četrinieku sacensībās. Tās paredzētas nākamnedēļ.